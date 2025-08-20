Elecciones Legislativas: PJ Córdoba convoca a gremios y dirigentes para consolidar la organización partidaria

El Partido Justicialista (PJ) de Córdoba llevó a cabo anoche en su sede de Boulevard San Juan el primer encuentro oficial de lo que la conducción provincial describe como una nueva etapa de organización partidaria. La reunión estuvo encabezada por el presidente alterno del PJ Córdoba, Facundo Torres, y contó con la participación de dirigentes provinciales, legisladores y candidatos a diputados nacionales.

Entre los asistentes se encontraban el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López; el secretario General de la Gobernación, Daniel Consalvi; el secretario de Trabajo, Omar Sereno; y los candidatos a diputados nacionales Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure y María Eugenia Romero. También participaron las legisladoras Silvina Jurich y Carmen Suárez, y el legislador Edgardo Russo, así como representantes de 60 gremios de toda la provincia.

El objetivo principal del encuentro fue reforzar la identidad histórica del PJ como espacio de unidad, vinculado a los trabajadores y al movimiento sindical, considerado columna vertebral del justicialismo cordobés. Durante su intervención, Torres sostuvo que la nueva etapa busca "poner en marcha una agenda conjunta" y acercar al peronismo a los desafíos que plantea el gobierno nacional, subrayando la necesidad de cohesión y trabajo colectivo.

"Esta es la primera reunión oficial de esta nueva etapa con la fuerza del trabajo. Vinimos a escucharlos y a poner en marcha una agenda conjunta. El peronismo cordobés, en este momento, quiere estar más cerca que nunca de los trabajadores frente a los desafíos que plantea el gobierno nacional. Es un momento bisagra que nos necesita unidos más que nunca", expresó Torres durante su intervención.

La actividad forma parte de una agenda que continuará esta semana con una cena de trabajo junto a consejeros y presidentes departamentales del PJ, destinada a avanzar en la conformación de los comandos departamentales. Además, Torres iniciará el jueves una gira provincial que incluirá visitas a Villa Totoral y otras localidades donde en 2023 se impusieron fuerzas políticas distintas, con el objetivo de reorganizar la militancia, fortalecer la presencia territorial y consolidar la unidad partidaria en toda la provincia.