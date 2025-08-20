Perfil
CóRDOBA
SECTOR DISCAPACIDAD

Montero calificó de "vergüenza" las declaraciones de Francos y Adorni sobre discapacidad

La ministra de Desarrollo Humano de Córdoba salió al cruce del jefe de Gabinete y el vocero presidencial tras sus planteos sobre el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad. Destacó que la provincia invierte 130 mil millones de pesos anuales en el sector.

liliana-montero-ministra
La ministra Liliana Montero participó en la marcha del sector Discapacidad. | CEDOC
Andy Ferreyra
 Andy Ferreyra

Un rato antes del rechazo al veto presidencial en Diputados, la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, criticó duramente las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad, durante su participación en la marcha realizada en Plaza San Martín contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad.

"Me parece una vergüenza lo que dijo Guillermo Francos, como me parece una vergüenza lo que acaba de decir Adorni, que están empezando a evaluar o que van a evaluar si van a ajustar o no los aranceles", declaró Montero durante la concentración en Plaza San Martín, donde participó junto a organizaciones de la sociedad civil y familias de personas con discapacidad que se movilizaron para rechazar el veto presidencial.

Emergencia en discapacidad: manifestantes protestan frente al Congreso contra el veto de Milei

La funcionaria provincial respondió así a los planteos de Francos, quien había sugerido que los gobernadores "cedan parte de la coparticipación federal que reciben las provincias para pagar mayores fondos a todos los servicios de discapacidad", y a los anuncios de Adorni sobre la posible revisión de los aranceles en las prestaciones.

Montero defendió la inversión provincial en el sector al brindar datos concretos: "La provincia de Córdoba aporta casi 130 mil millones de pesos en materia de discapacidad: 61 mil millones de pesos en el Apross, 50 mil millones de pesos en el sistema de escuelas especiales, casi 5 mil millones de pesos en 3 mil millones de pesos del fondo que ejecuta mi ministerio, casi 100 millones de pesos en deporte, 600 millones de pesos en el área vinculada a la cultura".

.

La ministra enfatizó el carácter conjunto de las responsabilidades gubernamentales: "La responsabilidad de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales son responsabilidades conjuntas. Así que me parece una bajeza y de una mediocridad absoluta lo que ha dicho Guillermo Francos".

En su crítica más dura, Montero señaló la falta de reciprocidad del gobierno nacional: "La provincia de Córdoba pone recursos a la Nación y de la Nación viene látigo y cero pesos".

La funcionaria provincial explicó los motivos de su participación en la manifestación cordobesa: "Vengo en nombre del gobierno porque venimos desde el año pasado acompañamos a 160 organizaciones de discapacidad con un fondo especial que tiene la Provincia", indicó.

