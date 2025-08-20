Científicos cordobeses premiados por su hazaña en el fondo del Mar Argentino

Lo que comenzó como una rigurosa misión científica terminó convirtiéndose en un verdadero espectáculo de curiosidad, humor y asombro. Durante 21 días, biólogos y especialistas argentinos exploraron el cañón submarino de Mar del Plata, a casi 4.000 metros de profundidad, revelando secretos del Atlántico Sur desconocidos hasta entonces. Las imágenes en ultra alta definición captadas por el vehículo remoto ROV SuBastian fueron vistas por casi cuatro millones de personas, quienes desde sus casas, bares y escuelas siguieron en vivo cada descubrimiento y hasta compartieron memes y comentarios sobre los extraños y fascinantes animales hallados.

En medio de ese entusiasmo masivo, dos científicos cordobeses se ganaron la admiración de la sociedad: María Carla de Aranzamendi y Marcos Tatián, investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, UNC-Conicet). La Legislatura de Córdoba reconoció su labor con un beneplácito, destacando "el talento y la dedicación de los profesionales formados en nuestra provincia, quienes contribuyen de manera crucial a la producción científica nacional e internacional".

María Carla de Aranzamendi y Marcos Tatián, junto a Miguel Siciliano y Myrian Prunotto en la Legislatura de Córdoba.

"La experiencia fue increíble, superó mis expectativas. El trabajo fue mucho, pero lo disfrutamos en cada momento. El cariño de la gente fue increíble. Feliz de todo lo que pasó y de lo que espero que siga pasando", celebró Aranzamendi. Tatián agregó: "Fue un trabajo científico de investigación, pero de pronto suscita toda esta expectativa que fue algo fantástico. Nadie lo tenía en la previsión a eso y bienvenida la afición de las personas que se sumaron a la filmación".

La misión, llamada Underwater Oases of Mar del Plata Canyon: Talud Continental IV, permitió descubrir más de 40 nuevas especies, analizar la presencia de microplásticos y recolectar muestras de ADN ambiental, todo sin alterar el frágil ecosistema del fondo marino. Además, la transmisión en vivo transformó a los científicos en auténticos embajadores de la ciencia, acercando a la sociedad la emoción del descubrimiento y el mensaje de que "no se puede proteger lo que no se conoce".

El acto de reconocimiento en la Legislatura de Córdoba subrayó la relevancia de su trabajo: "Hemos visto cómo han entusiasmado a miles y miles de personas con la curiosidad, con el buscar saber y conocer más, que es ni más ni menos que un motor para el progreso. Generar nuestros conocimientos es, en definitiva, más soberanía", destacó el legislador Miguel Siciliano, uno de los responsables de la conmemoración.

Así, los 21 días de exploración no solo dejaron hallazgos científicos inéditos, sino también la certeza de que la pasión y dedicación de los investigadores cordobeses pueden inspirar a toda la sociedad, mostrando que la ciencia también puede emocionar y acercar a millones al fascinante mundo submarino.