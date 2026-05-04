El regreso de la prensa acreditada a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada no estuvo exento de nuevas controversias: controles, chequeos de nombres en listas, restricciones a la circulación y vidrios esmerilados fueron el condimento para que Manuel Adorni retome las conferencias de prensa. Signos de la época. Al terminar los anuncios, el golpeado jefe de Gabinete advirtió que solo respondería preguntas sobre su situación "personal" ante la Justicia.

Luego de cerrar la Sala de Periodistas de manera inédita por 11 días y por decisión del Presidente Javier Milei, la Casa Rosada y el área de comunicación a cargo de Javier Lanari, el Gobierno libertario se vio forzado a reabrir la oficina de trabajo: la inminencia de un fallo judicial adverso hizo que el Gobierno se viera obligado a maniobrar.



Conferencia de prensa de Manuel Adorni: "Somos el Gobierno que más impulsó la libertad de prensa"

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En un clima de máxima tensión y en días en los que el mandatario vocifera e insulta de manera reiterada a los periodistas desde sus redes sociales, la prensa acreditada pudo regresar a su lugar de trabajo (no sin limitaciones), salvo por la empresa TN a cuyos periodistas no dejaron ingresar. La empresa fue denunciada días atrás por Casa Militar.

Pero no solo se intensificaron los controles en el acceso sino que además, se cerró la circulación en algunas áreas: los periodistas ya no podrán acceder al Patio de las Palmeras, un sitio neurálgico de la Casa de Gobierno desde el que se puede ver el Salón de Bustos, el ingreso por donde desfilan ministros, secretarios, legisladores, funcionarios, empresarios o cualquier figura destacada que visite el Palacio de Gobierno.

Incluso, las ventanas desde la que se pueden ver el Patio de las Palmeras, desde uno de los pasillos del primer piso amanecieron con un esmerilado, que impide la visualización.

Ya desde el 2025, el balcón del Patio de las Palmeras era un sitio vedado para los periodistas. Cada vez que entraba o salía el Presidente de la Casa Rosada, se invitaba a la prensa a retirarse de dicha área y se cerraban los accesos. ¿VLLC?

Hoy, día en el que Adorni retomó las conferencias luego del cierre de la Sala y de la fallida última instancia de diálogo con la prensa, la circulación en el primer piso, en donde muchos acreditados tenían acceso a las inmediaciones del despacho del asesor Santiago Caputo y su equipo, también ha sido cerrada.

¿Dificultar el acceso a los periodistas al asesor Caputo se trata de un nuevo episodio de la interna libertaria?

Se trata a su vez de una zona clave, dado que conecta el primer piso con la Planta Baja y la zona del comedor para la que los acreditados deberán dar un rodeo interno.

¿Dificultar el acceso a los periodistas al asesor Caputo se trata de un nuevo episodio de la interna libertaria?

El acceso para la prensa tuvo el condimento de ser con personal de Casa Militar (el no habitual) portando un listado de nombres de periodistas autorizados (o no al ingreso). El acceso para la prensa se dio por la esquina (un hecho poco habitual) en donde el personal de la Casa Rosada volvía a chequear los nombres de la prensa.

En su conferencia, Adorni sostuvo que las medidas tienen que ver con la "seguridad" del Presidente y que en la medida de que Casa Militar chequee que "todo fluya del protocolo", las restricciones se irán levantando.

PV/fl