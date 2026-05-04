El registro estadístico resulta categórico y, a la vez, plantea una incomodidad transversal a todo el arco político: el 71,2% de la población argentina considera necesario un recambio de Gobierno, aunque no se distingue con nitidez quién podría encabezar ese proceso.

El relevamiento nacional elaborado por la consultora Zuban Córdoba expone así una tensión doble: por un lado, la del oficialismo, afectado por un nivel de desaprobación que alcanza el 64,5%; por otro, la de la oposición, que aún no consigue consolidar una figura clara capaz de canalizar el descontento social.

Encuesta: intención de voto y liderazgos en un escenario fragmentado

En ese marco, los indicadores de potencial electoral configuran un tablero disperso, sin figuras que se impongan con claridad. Entre los dirigentes con mayor caudal de “voto seguro”, se ubica en primer término Victoria Villarruel con 23,2%, seguida por Sergio Massa con 21,3%. Más atrás aparecen Mauricio Macri con 20,1%, Patricia Bullrich con 18,1% y Axel Kicillof con 16,3%. El presidente Javier Milei registra 12,7% en ese mismo rubro.

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No obstante, al considerar el “voto probable”, las diferencias se reducen y refuerzan un escenario de paridad competitiva: Bullrich alcanza 56,4%, Milei 57,2% y Macri 56,8%, mientras que Massa llega a 44,3%, Villarruel a 44,9% y Kicillof a 43,8%.

Un rasgo común a todos los dirigentes es la coexistencia de estos niveles de intención con elevados porcentajes de rechazo. Así, un 21,3% declara que nunca votaría a Massa, un 20,1% expresa lo mismo respecto de Macri y un 23,2% en relación con Villarruel, lo que restringe la posibilidad de construir mayorías amplias.

Elecciones y partidos políticos: muchos indecisos y paridad entre oficialismo y PJ

La misma dinámica se observa al analizar escenarios por fuerzas políticas. En una proyección electoral, el peronismo (PJ – Fuerza Patria) reúne 28,4%, seguido por La Libertad Avanza con 22,1%, mientras que un 27,2% aún no define su voto. En una segunda hipótesis, la fragmentación persiste: 31,7% de indecisos, 30,5% para el PJ y 23,9% para el oficialismo.

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El panorama general permite una lectura nítida: la demanda de cambio es amplia, pero no cuenta con una conducción definida. Ese 71,2% que impulsa un giro en el rumbo no identifica todavía a un dirigente o espacio que condense esa expectativa.

En ese contexto, todos los protagonistas exhiben simultáneamente rasgos de competitividad y debilidad. Ninguno logra despegar de manera concluyente, aunque varios permanecen en disputa. Si estas tendencias se mantienen, el proceso electoral se perfila como una contienda abierta, donde quien consiga ordenar la oferta opositora podría obtener una ventaja decisiva.

NG/fl