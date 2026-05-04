ADEPA cuestionó la exclusión de periodistas tras la reapertura de la sala de prensa en Casa Rosada

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación luego de la reapertura de la sala de prensa en la Casa Rosada, al advertir que dos periodistas acreditados no pudieron ingresar al edificio pese a contar con habilitación vigente.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la entidad señaló que, en paralelo al restablecimiento del acceso para la prensa, fueron excluidos los cronistas Nicolás Palermo y Javier Lozano, de los medios Todo Noticias y eltrece. Ambos tenían sus acreditaciones anuales aprobadas días atrás.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde ADEPA recordaron que el trabajo periodístico en las sedes gubernamentales no constituye un privilegio de los medios, sino que forma parte del derecho de la ciudadanía a informarse.

En ese sentido, destacaron que el acceso de los periodistas garantiza la posibilidad de conocer el funcionamiento del Estado y resguardar la libertad de expresión, un principio central en cualquier sistema democrático.

Reapertura con restricciones

La situación se da en un contexto de tensión entre el Gobierno y el periodismo. Luego de más de diez días sin acceso, la Casa Rosada reabrió la sala de prensa, pero lo hizo con un esquema más estricto de control.

Además de la exclusión puntual de los dos cronistas, se implementaron nuevas limitaciones dentro del edificio, como restricciones a la circulación por pasillos y sectores habituales de cobertura. También se redujeron los espacios habilitados para el trabajo de los acreditados.

La justicia loteada y el fantasma del autoritarismo en la Casa Rosada

El jefe de Gabinete Manuel Adorni defendió las medidas y sostuvo que el objetivo es cumplir con protocolos de seguridad. Sin embargo, el episodio volvió a generar cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolla la tarea periodística en la sede del Poder Ejecutivo.

LB cp