Matías Tabar: del bajo perfil en Capilla del Señor a un nombre que expuso a Manuel Adorni

Durante años, Matías Tabar fue un nombre conocido en círculos acotados de Capilla del Señor y barrios cerrados de Exaltación de la Cruz. Contratista, su actividad se desarrolló lejos de la exposición pública, en un esquema típico de recomendación entre vecinos.

Sin embargo, su aparición en una causa judicial lo sacó del anonimato y permitió asomarse a un perfil más complejo, donde se cruzan trayectoria local, redes privadas y posicionamientos personales.

El arquitecto que hizo las refacciones en la casa del country de Adorni dijo que no emitió facturas

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Un perfil construido desde lo local

Tabar no responde al modelo clásico del arquitecto con marca o estudio visible. Su recorrido incluye incluso una etapa previa fuera del rubro: fue titular de un local de informática llamado Compunet, en el centro de Capilla del Señor.

Quienes lo conocen en el pueblo lo describen como una persona tranquila, de bajo perfil, rasgo que también se refleja en su escasa presencia pública.

Está casado, tiene dos hijos y vivió en el Country Indio Cuá, el mismo entorno donde desarrolló parte de su actividad profesional y donde, según versiones locales, su vivienda se encontraría en venta.

La irrupción pública

Su nombre tomó relevancia al declarar en la causa que involucra a Manuel Adorni, donde afirmó haber realizado una refacción integral por USD 245.000 en una vivienda del country.

Hasta ese momento, Tabar era un actor típico del circuito privado: obras relevantes, pero sin exposición mediática ni institucional.

Lo que muestran sus redes (y lo que sugieren)

El análisis de su actividad en redes sociales —escasa pero reveladora— permite sumar capas al perfil: Posicionamiento político heterogéneo. En una publicación de 2019 se lo ve expresando apoyo a Diego Nanni, dirigente del peronismo local.



En interacciones más recientes, aparece vinculado a contenidos de apoyo a Manuel Adorni, con comentarios alineados a ese espacio. También comparte publicaciones críticas hacia Cristina Fernández de Kirchner. Esto muestra un perfil políticamente no lineal, con consumos y expresiones que cruzan distintos espacios.

Parrilla de lujo y pileta con cascada y mármol travertino

Interacción con contenido político digital

En una captura reciente, responde con un “Fin” a un post de tono político viral, típico de militancia digital, lo que indica:



- participación activa (aunque no protagónica)



- consumo de contenido político en redes

Imagen personal y contexto

En una de las fotos se lo observa con una mochila identificada con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que puede interpretarse como: circulación en ámbitos urbanos/laborales vinculados o simplemente uso cotidiano de ese tipo de equipamiento. No hay evidencia suficiente para inferir vínculo institucional directo, pero sí suma contexto.

Constructor de confianza en un sistema cerrado

Más allá de lo político, el núcleo de su actividad sigue estando en la construcción dentro de countries.



Allí funciona un sistema particular:



- contratistas recomendados entre vecinos



- proveedores que trabajan de manera recurrente dentro del barrio



- baja visibilidad externa



En ese esquema, Tabar operaba como: nexo entre clientes y ejecución de obra, con estructura flexible y poco institucionalizada.

Entre lo privado y lo expuesto

El caso Tabar refleja algo más amplio que una historia individual. Expone cómo funcionan sectores de la economía donde hay movimiento de dinero significativo pero poca formalización visible y casi nula presencia pública.

Su perfil combina:



-inserción territorial fuerte



-trayectoria laboral reconvertida



-baja exposición



-y posicionamientos políticos diversos, más cercanos al consumo digital que a la militancia orgánica

Un nombre que ahora circula

Hasta hace poco, Matías Tabar era un actor invisible fuera de su circuito. Hoy, su nombre aparece asociado a una causa que lo excede y que lo coloca en el centro de una escena más amplia.

En ese tránsito, su historia deja ver algo más profundo: el funcionamiento de redes informales, la construcción basada en confianza y un perfil que, aun en tiempos de hiperexposición, logró mantenerse —hasta ahora— en los márgenes.