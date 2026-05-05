"Los números no cierran": un arquitecto analizó ítem por ítem la remodelación de Adorni

El listado de materiales y refacciones que el contratista Matías Tabar presentó este lunes ante la Justicia en Comodoro Py generó más preguntas que respuestas. El documento, identificado como "Remodelación UF380 - Bettina & Manuel", detalla los trabajos realizados en la vivienda de Manuel Adorni en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete por una cifra que llama la atención: 245.000 dólares pagados en efectivo y sin facturas.

El arquitecto Javier Zengaro analizó el documento en diálogo con Punto a Punto Radio y encontró una serie de irregularidades que, a su criterio, hacen al listado técnicamente inconsistente.

El primer problema: faltan los honorarios

Lo primero que Zengaro notó fue una ausencia. En ningún renglón del Excel figura lo que cobró el profesional a cargo de la obra. "Cuando vos hacés una liquidación, ponés honorarios profesionales, conducción, administración. En este listado no está. Ya es el primer punto raro", señaló.

En cualquier presupuesto de obra, los honorarios del arquitecto o contratista son un ítem obligatorio. Su ausencia en un documento presentado ante la Justicia como respaldo de los gastos realizados es, para Zengaro, una señal de alerta inmediata.

El segundo problema: la suma no da

El contratista declaró haber cobrado 245.000 dólares. Pero Zengaro hizo la cuenta. "Yo vi los ítems declarados y los sumé: da 280.000. Así que eso de los 245.000 no está bien claro", afirmó. La diferencia es de 35.000 dólares entre lo que figura en el listado y lo que Tabar dice haber recibido. "Está flojo el papel", resumió el arquitecto.

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El tercer problema: comprar barato para refaccionar caro

Zengaro también reparó en otro dato que figura en el expediente: Adorni habría adquirido la propiedad por 120.000 dólares. "O es el valor fiscal o no sé qué, porque una casa en un country en el Gran Buenos Aires no vale 120.000 dólares. Vale mínimo el doble", sostuvo. Un duplex en un barrio tranquilo de Córdoba, ejemplificó, ya sale eso.

Pero el punto central no es el precio de compra sino la lógica de la inversión. "Desde lo inmobiliario, comprar algo por 120.000 y ponerle 245.000 o más no tiene pies ni cabeza. Estás gastando una plata que no vale ni la casa. Para eso te comprás directamente la casa de 400.000 dólares lista para habitar", planteó.

Una obra que duró demasiado

El listado presentado ante la Justicia registra pagos desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025. Casi diez meses de obra. Para Zengaro, ese plazo no tiene justificación técnica. "Cuando vos comprás una casa ya hecha y la remodelás, si abarca mucho te puede llevar tres meses, como mucho. Para remodelar, casi un año no existe", afirmó.

Ítems raros, precios dispares

Al repasar el contenido del listado, Zengaro identificó valores que no guardan proporción entre sí. La isla de cocina figura por 4.900 dólares. La biblioteca y sus estantes, 7.500. Una segunda partida de carpintería suma 3.300 más. El asador, en cambio, aparece por 6.500 dólares, y la remodelación de su frente figura por separado.

"El pasto está baratísimo", observó, mientras que otros ítems como las ventanas Renthaus aparecen por 33.000 dólares, uno de los valores más altos del listado. La zinguería —las canaletas del techo— figura por 2.680 dólares. "No es caro", aclaró Zengaro al respecto.

Lo que sí sorprendió al arquitecto fue la ausencia de ciertos ítems que en cualquier remodelación de cocina son inevitables. "Cuando vos hacés la cocina, el carpintero te presupuesta el mueble, pero no la mesada. Y acá no hay ítem marmolero", señaló. Los pisos tampoco están discriminados en el listado, pese a que en el expediente se menciona que la casa tiene sectores con pisos nuevos.

Precios de Buenos Aires, no de Córdoba

Zengaro también contextualizó los valores. "Estos son precios de Buenos Aires, que no tienen nada que ver con los precios de Córdoba. Son 50% más, mínimo", explicó. Como referencia, mencionó que él mismo colocó mesadas en Buenos Aires por 5.000 dólares con un profesional cordobés, mientras que los presupuestos locales arrancaban en 8.000 y llegaban a 20.000 dólares por el mismo trabajo.

El análisis de Zengaro no apunta a determinar responsabilidades —eso es tarea de la Justicia— sino a señalar que el documento presentado por el contratista tiene inconsistencias técnicas que dificultan tomarlo como un respaldo sólido del gasto declarado. La investigación está en manos del fiscal Pollicita, que derivó el expediente a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General para establecer si los desembolsos de Adorni son compatibles con su patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción.

JB / JF