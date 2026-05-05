Suba del 2,10% en los peajes de Córdoba: cómo quedaron las tarifas

El peaje en la Red de Accesos a Córdoba tendrá una nueva actualización desde las 12 de la noche del viernes 8 de mayo, con un incremento del 2,10% que se suma al esquema de aumentos mensuales vigente desde comienzos de 2026. La medida fue autorizada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Córdoba (ERSeP) y se calculó en base a la variación del Coeficiente de Variación de Costos correspondiente al período febrero-marzo.

Con esta actualización, la tarifa de referencia para automóviles (categoría 2) pasará a $1.799,26. En tanto, quienes abonen en efectivo en cabina continuarán pagando $3.000, debido al recargo previsto para esa modalidad.

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En el resto de las categorías, el esquema tarifario queda de la siguiente manera: las motocicletas abonarán $800 los sábados, domingos y feriados en tarifa de referencia y pago manual en vía. Los vehículos de 2 ejes con ruedas duales o altura mayor a 2,10 metros pagarán $3.598,52 en tarifa de referencia y $6.000 en pago manual. La misma tarifa se aplica para vehículos de 3 o 4 ejes sin ruedas duales y altura menor a 2,10 metros.

En el caso de los vehículos de 3 o 4 ejes con ruedas duales o altura mayor a 2,10 metros, la tarifa asciende a $5.397,78 en referencia y $15.000 en pago manual. Para los de 5 o 6 ejes, el valor es de $7.197,04 y $20.000 respectivamente, mientras que los de más de 6 ejes deberán abonar $8.996,30 en tarifa de referencia o $25.000 en pago manual.

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Para los usuarios de Telepeaje, el sistema mantiene el esquema de descuentos por cantidad de pasadas mensuales. Entre 1 y 10 pasadas, el valor será de $1.709,29 por pasada (5% de descuento). De 11 a 30 pasadas, baja a $1.619,33 (10%). Entre 31 y 50 pasadas, se ubica en $1.439,41 (20%), y entre 51 y 80 pasadas, en $1.259,48 (30%). A partir de la pasada 81, el sistema bonifica el 100% del costo.

El esquema busca incentivar el uso del Telepeaje y premiar a los usuarios frecuentes de la Red de Accesos a Córdoba, donde a mayor cantidad de pasadas mensuales por estación, menor es el costo individual.