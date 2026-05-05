Casa FOA Córdoba redobla su apuesta: busca superar los 48 mil visitantes y consolidarse como motor urbano e inmobiliario

La cuarta edición de Casa FOA Córdoba se presenta como algo más que una exhibición de tendencias: es, según su director Diego Maldonado, una plataforma estratégica que articula diseño, desarrollo inmobiliario y dinamización urbana. En un contexto económico complejo, el evento apuesta a sostener su crecimiento y superar la marca de 48 mil visitantes alcanzada en la edición anterior.

Tras más de cuatro décadas de trayectoria en Buenos Aires, la consolidación de Casa FOA en Córdoba —donde ya suma cuatro años consecutivos— marca un cambio de escala. “Se van a encontrar con una muestra totalmente renovada”, anticipó Maldonado, quien destacó la calidad del edificio y la ubicación elegida como factores clave para mantener los estándares históricos de la marca.

Un evento que tracciona ciudad

Más allá de su perfil cultural, Casa FOA se posiciona como un fenómeno económico con impacto directo en el entorno urbano. “Es un motor que tracciona todo, no solo el lugar donde desembarca, sino todos sus alrededores”, explicó Maldonado. El flujo de visitantes y profesionales durante las etapas de montaje, exhibición y cierre genera movimiento comercial y visibilidad para las zonas intervenidas.

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En esta edición, la muestra vuelve a instalarse en Pocito Córdoba, reforzando su rol como “ancla” para el desarrollo inmobiliario. Para los desarrollistas, el evento funciona como vidriera de proyectos y punto de contacto con potenciales inversores, en un mercado que busca reactivarse.

Un modelo sostenido por alianzas

El esquema de financiamiento de Casa FOA responde a una estructura tripartita, donde el peso principal recae en sponsors y desarrolladores. En segundo lugar aparecen los expositores —responsables de diseñar los espacios— y, en última instancia, la venta de entradas.

En este sentido, Maldonado subrayó el desafío de llevar adelante la muestra en el actual contexto: “Un año muy complejo para todas las empresas y para el rubro. Poder estar acá y hacer la muestra… creo que eso es el ganar de esta edición”.

El diseño, cada vez más central

Uno de los ejes que atraviesa la muestra es el cambio en la percepción del diseño, tanto en el ámbito comercial como residencial. “Hoy no se concibe ningún local comercial sin diseño”, afirmó Maldonado, señalando una tendencia que también se replica en las viviendas particulares, donde crece la valorización de la arquitectura interior.

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Este cambio de paradigma impulsa la participación de empresas vinculadas a la construcción y el interiorismo, sectores que encuentran en Casa FOA un espacio de posicionamiento y validación frente a un público cada vez más exigente.

El desafío: seguir creciendo

Con el antecedente de los 48 mil visitantes en la edición realizada en Academia Village, la organización se propone sostener la curva ascendente. La expectativa está puesta no solo en la cantidad de público, sino en la capacidad de la muestra de seguir funcionando como catalizador de negocios, tendencias y transformación urbana.

En ese equilibrio entre diseño, mercado y ciudad, Casa FOA Córdoba busca reafirmar su lugar como uno de los eventos clave del calendario regional.