Llaryora afirmó no tener vínculo con el kirchnerismo

El gobernador Martín Llaryora aseguró que no forma parte del kirchnerismo y se posicionó dentro de un espacio político de centro, en un contexto de crisis económica y tensiones entre Nación y provincias. Lo hizo al marcar diferencias con ese sector y al plantear la necesidad de construir una alternativa superadora a la polarización.

“No compartimos el espacio kirchnerista, eso lo saben todos. Creemos que hoy las cosas están muy difíciles, pero que tampoco la vuelta tiene que ser para atrás”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que Córdoba forma parte de un espacio “de centro, conducido por Juan Schiaretti”, y planteó que el modelo provincial puede proyectarse a nivel nacional. “Un modelo con equilibrio fiscal, pero con desarrollo. Que hace infraestructura, pero que cuida a su gente".

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El mandatario también cuestionó la lógica de confrontación política y planteó que “las dos puntas” no ofrecen soluciones de fondo. “Son grietas que se cavan en la Argentina y que nos muestran que no estamos yendo para ningún lado”, señaló.

En ese marco, Llaryora describió un escenario económico complejo, con “nueve meses seguidos de caída de ingresos” y un fuerte ajuste nacional que impacta en las provincias. Además, remarcó la falta de diálogo institucional al señalar que no mantiene contacto con el Presidente desde octubre del año pasado.

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Frente a ese panorama, anunció la creación de un fondo extraordinario de 2.000 millones de pesos para sostener a las organizaciones. “La situación de emergencia es total. Muchos no cobran su sueldo y no pueden sostener los insumos”, señaló, y agregó que se trata de una medida transitoria hasta que se regularicen los pagos nacionales.

Deuda del PAMI

Otro de los puntos críticos es la deuda del PAMI, que según indicó afecta tanto a jubilados como a prestadores. Como ejemplo, mencionó el caso de Marcos Juárez, donde 5.500 afiliados quedaron sin cobertura, lo que obligó a la provincia a reforzar el sistema público de salud.

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El gobernador también hizo referencia a la situación financiera, al señalar que el PAMI mantiene una deuda de aproximadamente 5.000 millones de pesos con la provincia y que los fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones son insuficientes. “Los cordobeses nos vamos a tener que hacer cargo del incumplimiento”, advirtió.