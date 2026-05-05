Córdoba: la inflación baja al 2,6%, pero el consumo sigue en caída

La inflación en Córdoba fue del 2,6% en abril de 2026, según el informe del Centro de Almaceneros de Córdoba, en un contexto marcado por la desaceleración de precios, pero con una fuerte caída del consumo y dificultades crecientes para acceder a alimentos básicos.

Con este dato, el acumulado anual alcanzó el 12,1% y la variación interanual se ubicó en el 32,1%. Las proyecciones para el cierre del año estiman un índice en torno al 34,5%, lo que mantiene la presión sobre el poder adquisitivo. En paralelo, la línea de pobreza se fijó en $1.876.722 y la de indigencia en $1.029.591.

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El informe advierte que seis de cada diez familias no lograron cubrir la Canasta Básica Alimentaria durante abril. Además, más de la mitad redujo la cantidad de comidas diarias, con la cena como la principal afectada. En este escenario, el endeudamiento aparece como un factor central: nueve de cada diez hogares recurrieron al crédito o al fiado para poder alimentarse.

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En paralelo, los datos comerciales reflejan una caída interanual del 23% en las ventas en la ciudad, mientras que los comercios de proximidad, como almacenes y carnicerías, registraron una baja del 8,5%. Según el relevamiento, el 38% de las familias financia sus compras con tarjeta de crédito y el 39,3% mediante fiado.

El informe también destaca que el rubro alimentos y bebidas registró una suba del 2,1% en abril, con una leve desaceleración. Sin embargo, el panorama general sigue siendo crítico.