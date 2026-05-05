De Loredo: “El locro del Luis (Juez) antes era con mondongo y ahora es con peceto”

Rodrigo de Loredo no dejó pasar la foto política del 1 de mayo en el salón Alto Botánico, donde Luis Juez y el libertario Gabriel Bornoroni ratificaron su alianza frente a una porción de locro. El dirigente radical hizo foco en que en esta oportunidad el escenario ya no fue el tradicional y masivo comedor de la Ciudad Universitaria, epicentro histórico de los locros del Frente Cívico, sino el exclusivo salón Alto Botánico.

"Antes el locro era con mondongo y ahora es con peceto", chicaneó. Pese a no haber sido invitado al evento, De Loredo le restó dramatismo a la exclusión: "Ellos están jugando su propia semifinal y yo los estoy esperando porque soy candidato. Si me invitaban, iba; y si yo organizaba, los hubiera invitado", aseguró, remarcando que mantiene una excelente relación con ambos y que, ante las discusiones internas, prefiere "hacerse el boludo" para priorizar la unidad.

En declaraciones a la primera edición de Alfil AM, el candidato fue tajante sobre su ambición política: "Estoy convencido de que me va a tocar ser gobernador de Córdoba". Durante la entrevista, De Loredo lanzó duras críticas a la gestión de Martín Llaryora, a quien calificó como un "cara de fierro" por priorizar la agenda nacional sobre los problemas del interior provincial. "Es todo marketing y campaña electoral; se queja de los jubilados nacionales pero les metió un ajustazo a los provinciales", disparó.

El que mejor mide

De Loredo no dudó en aseverar que debería ser el candidato "porque es quien mejor mide", aseveró, vinculando esa competitividad con un gesto de coherencia personal: "Tengo la legitimidad, soy el primero y único que pudo ser gobernador de la provincia y lo rechazó; ahora estoy enfocado en resolver los problemas de la gente". Además, ratificó su sintonía con el fundador del PRO al concluir que con Mauricio Macri tiene "una relación extraordinaria" y se definió, sin ambigüedades, como "un defensor de su gestión".

El locro de Juez detonó un feroz cruce entre el juecismo y el PJ

Impuestos clonados

En la jornada de hoy De Loredo presentó una denuncia por lo que denomina "Impuestazos Clonados" en las boletas de EPEC. Según detalló, desde el inicio de la gestión de Llaryora, las facturas han registrado subas de hasta el 800%, superando ampliamente la inflación acumulada.

El dirigente sostuvo que "1 de cada 3 pesos que se pagan son impuestos" y que Córdoba tiene una de las tarifas más caras del país, siendo un 41% superior al promedio nacional en consumos altos.

Para revertir esta situación, el candidato a gobernador adelantó un plan de alivio fiscal que incluye la eliminación inmediata del FODEP, un recargo del 10% en el consumo de luz que considera innecesario. "Es un cobro por duplicado; para las obras ya pagás tus impuestos", argumentó. También propuso un cambio en el estatus de las cooperativas del interior para que compren energía como "distribuidores" y no como "grandes consumidores", lo que permitiría bajar el costo en las localidades fuera de la capital.

Finalmente, la propuesta de De Loredo alcanza al ámbito municipal, sugiriendo reducir a la mitad la tasa de alumbrado público (pasándola al 5% para hogares y al 3% para industrias).