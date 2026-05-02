El locro de Juez detonó un feroz cruce entre el juecismo y el PJ

El tradicional locro del 1° de mayo organizado por el espacio que lidera Luis Juez en el salón Alto Botánico, no fue un festejo más. Fue el escenario elegido para que el Frente Cívico y La Libertad Avanza (LLA) ratificaran su excelente sintonía política, con el objetivo claro de mostrarse nuevamente juntos de cara al 2027. La puesta en escena no fue ingenua: la consolidación de este eje dejó lecturas políticas por la ausencia de Rodrigo de Loredo, el otro gran aspirante opositor a gobernar la provincia. Para que quede claro, desde el entorno de Juez se encargaron de precisar que la invitación no incluyó al radical, remarcando que el exdiputado no forma parte de esta alianza en la actualidad.

La mesa principal reflejó el nuevo esquema de alianzas. Junto a Juez se ubicó Gabriel Bornoroni, titular del bloque de LLA en Diputados y “dueño” del sello libertario en Córdoba, quien fue uno de los oradores del evento y en su alocución destacó el apoyo fundamental del senador en la Cámara alta para sostener el rumbo del Gobierno nacional. También en la mesa número 1 estuvieron el diputado Gonzalo Roca; la radical Soledad Carrizo —hoy funcionaria de LLA—, encargada de sumar voluntades “boina blanca” al nuevo frente y la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado, mientras que por el lado del juecismo estuvieron Walter Nostrala y el concejal José María Romero.

Sin embargo, más allá de la liturgia de cada día del trabajador, el evento fue el detonante de una guerra de declaraciones entre el juecismo y el oficialismo provincial, generadas principalmente por el cambio de lugar del mitin político. El Frente Cívico desde hace varios años elige como sitio para el tradicional locro al Comedor Universitario y este año decidió trasladarse hacia el Salón del Alto Botánico, un espacio destinado a un “target” mucho más exclusivo y claramente menos popular.

Dardos llaryoristas

La reacción del peronismo por la elección del lugar llegó a través de Miguel Siciliano, ministro de Vinculación Comunitaria, quien pegó duro por la mudanza del evento: “Pasaron de hacer locros en la Ciudad Universitaria, a hacerlos en un salón paquete de la ciudad de Córdoba. Claramente a la Universidad no pueden ir más por estar bancando de manera casi indigna a un gobierno que la desfinancia”.

Siciliano, hombre fuerte de Llaryora en el territorio, continuó con sus cuestionamientos a Juez: “Luis… que te pasó? ¿Vale la pena renunciar a los principios como bancar la universidad pública, bancar a los jubilados, bancar a la justicia social… en definitiva, bancar a nuestra gente… sólo para que la Libertad Avanza te acepte como propio y te abrace?”, agregó y remató con una frase picante. Se cambiaron porque “donde se caga… no se come”.

La respuesta

Desde el búnker de Juez salieron al cruce con los tapones de punta. El concejal Martín Juez acusó al oficialismo de apretar a los clubes para que no les presten instalaciones y contrastó el financiamiento de los actos: “Para ustedes, con la plata de los impuestos hasta en el Kempes pueden hacerlo. Nosotros lo hacemos con la nuestra”.

Por su parte, el legislador Walter Nostrala sumó pimienta al cruce: “Me dijeron que al que organizó Llaryora no fueron docentes, médicos ni jubilados. El peronismo ningunea y destrata a nues tros trabajadores”.

Además de Siciliano, Ignacio Scotto, referente de la juventud peronista, también apuntó contra Martín Juez. “No les prestan las instituciones porque no los quiere nadie, no les prestan las instituciones porque cuando tu papá gobernó la ciudad fue un fiasco y nunca las ayudaron, no les pres tan las instituciones porque sólo van a visitarlas en campaña, no les prestan las instituciones porque las instituciones tienen memoria. Háganse cargo”. un fiasco y nunca las ayudaron, no les prestan las instituciones porque sólo van a visitarlas en campaña, no les prestan las instituciones porque las instituciones tienen memoria. Háganse cargo”.

Definiciones políticas

En la previa a este clima de tensión, Juez fue el principal orador en el Botánico y con una postura mucho más me surada dejó una definición que rompió con su libreto histórico de encabezar siempre las listas. Al hablar de la relación con Bornoroni y el esquema nacional, aseguró: “Probablemente estamos compitiendo por lo mismo, pero tenemos las reglas claras. Si le toca ser a Gabriel lo vamos a acompañar como corresponde. No tengan ninguna duda”. El senador también advirtió a los más de 700 dirigentes sobre lo que llamó un “escenario salvaje” frente a un oficialismo que, según su visión, tiene pánico de per der el control de la provincia. “Tenemos un acuerdo y un compromiso con los dirigentes de LLA que va más allá de una cuestión electoral. Tenemos una misma mira da y hemos actuado con reciprocidad”, definió ante su auditorio. Las próximas semanas no serán tranquilas para el senador Luis Juez.

Mirando hacia adelante, en el juecismo entienden que se vienen días de altísima exposición para el senador con el tratamiento de proyectos sensibles en el Congreso, como la reforma del financiamiento político y el presupuesto universitario, que seguramente lo tendrán como protagonista en medios nacionales.