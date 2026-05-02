Un hombre de 33 años que planeaba un atentado contra dos de las princesas hijas de la reina Máxima, fue detenido en Países Bajos y en la próxima semana, posiblemente este mismo lunes, declarará ante la Justicia.

Los datos se mentiene en un hermetismo, entre ellos el sitio de la detención y la identidad del sospechoso.

El ataque habria estado planedo contra la heredera al trono, la princesa Amalia, de 22 años, y su hermana Alexia, de 20, e iba a suceder en La Haya el pasado febrero, según trascendió.

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La reina Máxima y su familia, en alerta por las amenazas

Los hallazgos que comprometen al sospechoso

El sospechoso tenía en su casa dos hachas con los nombres de las princesas escritos en ellos.

Los investigadores quedaron impactados por el simbolismo de esos objetos. Una de las hachas, según se reveló, contendría además un mensaje con la palabra ‘Mossad’, en referencia a la agencia de inteligencia israelí, junto al lema nazi ‘Sieg Heil’.

El detenido también tenía en su poder un documento manuscrito con los nombres de ambas princesas, junto al término ‘bloedbad’, que se traduce literalmente como “baño de sangre”.

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No es la primera vez que la heredera al trono y su familia enfrentan situaciones de riesgo: en 2022, la reina sacó a Amalia de su residencia estudiantil en Ámsterdam y la llevó de regreso al palacio, por temor a un posible secuestro.

En aquel momento, la monacra nacida en Argentina afirmó que Amalia no podía salir de casa y que esa circunstancia tenía "enormes consecuencias para su vida".

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En ese caso las sospechas apuntaron a la “Mocro Maffia”, las organizaciones mafiosas de origen marroquí especializadas en el tráfico de droga a Países Bajos y a Bélgica.

Dos años antes, un hombre había sido condenado por enviar mensajes amenazantes por Instagram tanto a Amalia, que entonces tenía 16 años, como a una amiga cercana de la princesa.

LT