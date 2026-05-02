La tragedia de los errores de Trump

Como dijo Alexander Pope, errar es humano. Pero si bien todos somos falibles, algunos humanos son más propensos a cometer errores que otros. Esto justifica la democracia: someter las decisiones que afectan a un gran número de personas a procesos deliberativos que incluyan controles y equilibrios. La historia de los regímenes políticos autoritarios y absolutistas está plagada de figuras cuyos errores resultaron calamitosos no solo para ellos mismos, sino también para las sociedades que gobernaron.

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras habla sobre el conflicto en Irán durante una rueda de prensa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de abril de 2026.

Política.

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Ninguna decisión es más importante que declarar la guerra a otro país. Sin embargo, Estados Unidos ha hecho precisamente eso, sin siquiera considerar su propio sistema de controles y equilibrios ni la deliberación razonada. Como los reyes de antaño, el mentiroso e impulsivo presidente estadounidense, Donald Trump, sigue sin estar sujeto al control del poder legislativo y rodeado de aduladores que solo le dicen lo que quiere oír. El desastroso resultado es ahora evidente: Estados Unidos se encuentra nuevamente inmerso en una guerra en Oriente Medio que ya ha costado miles de vidas –en su mayoría civiles– y en la que casi con toda seguridad ha cometido múltiples crímenes de guerra.

Nadie sabe cuánto durará la guerra con Irán, cuántos crímenes de guerra más se cometerán ni cuántos inocentes más morirán. Pero los estadounidenses parecen estar tan acostumbrados a las violaciones de derechos humanos y del estado de derecho por parte de Trump, y tan abrumados por el constante flujo de noticias de última hora, que apenas han organizado protestas. Incluso en nuestras universidades, generalmente centros de protesta y disidencia, reina el miedo. Como en todos los regímenes represivos, la amenaza de consecuencias económicas o peores –perder la visa, ser expulsado del país o enfrentarse a una investigación criminal– está surtiendo el efecto deseado.

Como economista, me preguntan con frecuencia qué implicaciones tendrá la guerra que Trump ha decidido librar contra Irán para las economías de Estados Unidos y del mundo. En resumen, cuanto más dure, mayor será el daño. Pero incluso si la guerra termina pronto, sus efectos perdurarán. Al fin y al cabo, ya se han interrumpido cadenas de suministro vitales y se han destruido instalaciones de producción de petróleo y gas. La mayoría de las estimaciones sugieren que las reparaciones llevarán años.

Además, no solo el suministro de petróleo y gas se ha visto amenazado. A diferencia de los embargos petroleros de la década de 1970, la producción de fertilizantes, de la que dependen los sistemas alimentarios mundiales, también se ha visto comprometida. Esta crisis se produce poco después de otras importantes perturbaciones económicas mundiales, desde la pandemia de covid-19 y la invasión rusa de Ucrania hasta la guerra arancelaria global de Trump y la destrucción del sistema de comercio internacional basado en normas; todo lo cual ha contribuido al aumento de la inflación y a una creciente crisis de asequibilidad.

Antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, la inflación mostraba una tendencia a la baja, aunque aún se mantenía muy por encima del objetivo del 2% que tanto anhelaban los bancos centrales. Sin embargo, los aranceles frenaron notablemente esta tendencia, y la inflación se ha disparado de nuevo a nivel mundial. Con muchos países, incluido Estados Unidos, enfrentando ya una crisis de asequibilidad agravada por las políticas estadounidenses, el riesgo ahora es que los bancos centrales de todo el mundo suban los tipos de interés o, al menos, ralenticen el ritmo al que los estaban reduciendo.

Esto, a su vez, agravará la crisis de asequibilidad –ya que comprar una vivienda o pagar una tarjeta de crédito será más difícil– y ralentizará una economía estadounidense ya sacudida por el trauma de las erráticas políticas comerciales, migratorias y fiscales de Trump. Si no fuera por el gasto desmedido en centros de datos de IA –que sustentan aproximadamente un tercio del crecimiento estadounidense–, la economía de Estados Unidos estaría verdaderamente anémica. Y con los recortes fiscales regresivos de Trump para multimillonarios y corporaciones ya en vigor, Estados Unidos tiene menos margen fiscal para amortiguar las perturbaciones que él ha provocado y las que la IA pueda traer consigo, desde la pérdida de empleos hasta el estallido de la burbuja tecnológica.

La afirmación de Trump de que Estados Unidos se beneficiará como exportador neto de petróleo es un disparate. Sí, Exxon se beneficiará, pero los consumidores estadounidenses pagan precios fijados globalmente, y que han aumentado considerablemente. En estas condiciones, Estados Unidos debería, obviamente, imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias. Pero eso no sucederá bajo una administración tan completamente controlada por la industria de los combustibles fósiles.

Los antiguos aliados de Estados Unidos en Europa también se ven afectados por el aumento de los precios de la energía y la escasez de suministro provocados por Trump. Si los responsables políticos europeos vinculan los precios de la electricidad a los del gas (como hicieron al inicio de la guerra de Ucrania), podrían empeorar aún más la situación. Pero si Europa adopta una estrategia para recuperar su soberanía reduciendo su dependencia de la tecnología y la defensa estadounidenses, podría fortalecer su posición tanto ahora como a largo plazo.

Independientemente de la duración de la guerra y de la actual estanflación, las consecuencias a largo plazo de este episodio serán profundas. Cabe esperar que el mundo reconozca que la variabilidad de la energía solar y eólica es mucho más manejable que la continua dependencia de los combustibles fósiles, que están sujetos a los caprichos de figuras autoritarias erráticas como Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Si la guerra de Trump acelera la transición ecológica a nivel mundial, tendrá un importante aspecto positivo.

En cualquier caso, se ha añadido otro clavo al ataúd del mundo pacífico y sin fronteras que nuestros antepasados ​​intentaron construir tras la Segunda Guerra Mundial. Bajo el mandato de Trump, el país que sentó las bases de ese mundo ahora lo está desmantelando. Entre la nueva guerra fría con China y la aparente falta de resiliencia de las cadenas de suministro globales, hay pocos motivos para el optimismo. Y con la democracia en Estados Unidos en un estado tan debilitado, los errores humanos y sus consecuencias se acumulan rápidamente.

* Premio Nobel de Economía y profesor universitario en la Universidad de Columbia, es execonomista jefe del Banco Mundial (1997-2000), expresidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de los Estados Unidos.