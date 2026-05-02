Chile: choques con la policía en la marcha del 1º de mayo

La policía de Chile realizó varias detenciones ayer durante enfrentamientos con manifestantes en la marcha por el Día Internacional de los trabajadores, la primera bajo la presidencia del ultraderechista José Antonio Kast.

Los incidentes se registraron en las inmediaciones de la Universidad de Santiago, donde un grupo de encapuchados convocados por la Central Clasista de Trabajadores lanzó piedras y palos contra las fuerzas de seguridad. La policía respondió con gases lacrimógenos y chorros de agua. Al cierre de esta edición, las autoridades no informaron cifras oficiales sobre la cantidad de asistentes ni sobre el número de detenidos.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor multigremial del país, realizó en paralelo una movilización separada sin incidentes.

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“Estamos acá defendiendo para no retroceder. Kast está gobernando para los superricos y poderosos de este país”, afirmó a la AFP Vivían Pino, dirigente de un comité de vivienda de 29 años.

“Emergencia laboral”. Por la mañana, el presidente Kast participó de la tradicional conmemoración organizada por la Asociación Chilena de Seguridad en la comuna de Providencia.

La instancia reunió a representantes del mundo sindical, empresarial, académico y del sector público. En su discurso, el mandatario sostuvo la intención de su gobierno de lograr un trabajo digno, estable y que permita proyectar una vida que ayude a poner el foco en la familia y promover su sustento.

“Hace 10 días, en esa línea, presentamos al país nuestro proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. El objetivo número uno de ese proyecto es potenciar el trabajo digno y bien remunerado” sostuvo el presidente, quien además agregó que “el trabajo necesita volver a ser un espacio de encuentro, donde prime la confianza mutua y la buena disposición”.

Kast asumió la presidencia el 11 de marzo y dispuso una reducción del 3% en el gasto de todos los ministerios. El proyecto girado al Congreso contempla una reforma que busca bajar del 27% al 23% el impuesto a la renta de las empresas y una rebaja transitoria del IVA para viviendas nuevas, entre otras medidas.

Según el mandatario, los cambios permitirán romper el “ciclo de estancamiento” de la economía chilena.

Sin embargo, la propuesta también genera cuestionamientos. Mientras el oficialismo sostiene que la rebaja de impuestos a las empresas podría estimular la inversión y la creación de empleo, sectores críticos advierten que la medida podría profundizar el déficit fiscal. Según citó Bloomberg, un informe financiero de la Oficina de Presupuestos que acompaña el proyecto de 121 páginas estima que, durante los cinco años posteriores a su eventual aprobación, habría un impacto negativo sobre los ingresos del Estado. Frente a esas objeciones, el gobierno de Kast ratificó su compromiso de mantener una gestión austera, con recortes en gastos administrativos ya anunciados desde la campaña presidencial.

El secretario general de la CUT, Eric Campos cuestionó la medida: “Para crecer, hay que bajar impuestos a los más ricos, no reducir derechos sociales”, señaló.