Retiro de tropas y nuevos aranceles contra la Unión Europea

El gobierno de Donald Trump, indignado por la falta de apoyo de sus socios en la guerra contra Irán, anunció que aumentará los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea y retirará las tropas que tiene en Alemania.

Según el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya ordenó el retiro de cerca de 5.000 tropas estadounidenses estacionadas en Alemania. “Esperamos que la retirada se complete en los próximos seis a 12 meses”, declaró el portavoz, Sean Parnell, en un comunicado.

Desde el comienzo de la guerra contra Irán las potencias europeas se negaron a respaldar la aventura bélica, lo que despertó la ira del presidente estadounidense.

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Ahora comenzaron las represalias. Ayer, Trump adelantó en su plataforma Truth Social que “como la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican por los automóviles y camiones que entran en EE.UU.”. “El arancel se incrementará al 25 %”, remató.

El anuncio se produjo un día después de que Trump retomara sus críticas al canciller alemán, Friedrich Merz, uno de los que se opuso a los ataques contra Irán.

Es probable que Alemania se vea duramente afectada por este incremento del arancel a los automóviles y sus componentes, ya que gran parte de los vehículos que entran en Estados Unidos procedentes de la Unión Europea son fabricados allí.