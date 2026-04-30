En el Foro Llao Llao, Luis Caputo se reunió con la reina Máxima: “Un placer charlar sobre economía e inclusión financiera”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la reina Máxima de los Países Bajos en el marco del Foro Llao Llao, que se realiza en la ciudad de San Carlos de Bariloche. El encuentro generó repercusión por tratarse de una figura de la realeza en diálogo directo con el equipo económico argentino.

“Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, escribió el funcionario en su cuenta de X tras la reunión.

Aunque el encuentro puede resultar inusual, la presencia de Máxima en el foro responde a su rol internacional. La reina participa como Naciones Unidas Special Advocate for Financial Health (UNSGSA), una función desde la cual impulsa políticas vinculadas a la inclusión y salud financiera a nivel global.

Un foro clave para la economía y el sector privado

El Foro Llao Llao reúne a empresarios, emprendedores y referentes de distintos sectores con el objetivo de debatir oportunidades de desarrollo económico para la Argentina y la región. En ese contexto, la participación de Caputo también incluye una disertación prevista durante una de las cenas del evento.

La agenda de la reina Máxima está enfocada en la salud financiera, un concepto que abarca el acceso al crédito, el ahorro, los seguros y la estabilidad económica de los hogares. Durante su visita, mantuvo reuniones con representantes de bancos, fintech, empresas y plataformas tecnológicas del país y del Cono Sur.

Según se informó desde la casa real neerlandesa, la monarca busca promover el compromiso del sector privado en la mejora de la situación económica de las personas. En ese marco, participará de una charla junto a referentes empresariales donde se abordarán temas como la creación de ahorros, el acceso a créditos accesibles y el rol de los empleadores.

Entre las propuestas, se destacan iniciativas como programas de ahorro, educación financiera y herramientas para detectar problemas económicos en los trabajadores.

La presencia de Máxima en la Argentina se da días después de su participación en encuentros internacionales vinculados al tema, como reuniones del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Por qué Caputo se reunió con la reina Máxima

El vínculo entre el ministro y la reina se explica por la coincidencia de agendas en el foro y por el eje común de la inclusión financiera, un tema central tanto en la política económica como en la agenda internacional de la monarca.

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En ese marco, la reunión no fue protocolar sino parte de un intercambio sobre políticas económicas, acceso al sistema financiero y el rol del Estado y las empresas en mejorar las condiciones de vida.

El Foro Llao Llao, que se desarrolla en un entorno cerrado y exclusivo, volvió a reunir este año a más de un centenar de referentes del mundo empresarial, con el foco puesto en el futuro económico del país.

LB