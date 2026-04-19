Caputo destacó el respaldo de Georgieva al Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, finalizó su gira por Estados Unidos, en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El funcionario se trajo la aprobación de la revisión del FMI y un paquete financiero por parte de organismos multilaterales.

El funcionario finalizó su viaje con una reunión con representantes del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), y del BM. En relación con el vínculo con el FMI, sostuvo en diálogo con los medios que estuvieron presentes que hay “una relación de confianza” y que la titular del Fondo, Kristalina Geogieva, “está al tanto de todo” y “está superimpresionada con los logros” del gobierno argentino.

Luis Caputo volvió a remarcar que el equipo económico no tiene intenciones de emitir deuda en Wall Street este año. “Saldremos al mercado cuando pensemos que el riesgo país lo amerita. Pero como en el mientras tanto tenemos la plata para pagarles por los próximos 18 meses, para qué forzar una situación. No salimos porque hay alternativas más baratas”, dijo. Y agregó: “Por los fundamentos económicos de la Argentina, el riesgo país debería ser bastante más bajo”.

El titular del Palacio de Hacienda retorna al país este domingo.