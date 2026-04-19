Caputo no ejecuta más de $ 6 billones recaudados pese a estar obligado por ley

Casi 150 intendentes de todo el país le exigieron al ministro de Economía, Luis Caputo, que retrotrajera el precio de los combustibles al 1° de marzo. A través de un documento firmado en conjunto, también le solicitaron lleve adelante las obras públicas que corresponden por ley con lo recaudado a través del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y reclamaron por el recorte de fondos nacionales a las provincias y los municipios.

En lo que va de la gestión de Javier Milei, Nación acumuló recaudación por $ 6,1 billones con destino específico para obras de infraestructura que no fueron ejecutadas. El monto se compone de $ 3,1 billones del eximpuesto PAIS y de $ 3 billones derivados del ICL, de acuerdo al cálculo del Instituto Argentina Grande.

Por el otro lado, en estos más de dos años no construyó un kilómetro de rutas ni se les realizó mantenimiento. Desde diciembre de 2023, en Buenos Aires fueron paralizadas cerca de mil obras, mientras que a nivel nacional son más de 2 mil.

Los jefes comunales se organizaron a través de la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por Fernando Espinoza (La Matanza), con el acompañamiento de los ministros bonaerenses de Gobierno, Carlos Bianco, y de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunieron con ellos y se los consideró claves para estructurar este movimiento de más de un centenar de intendentes de diversos partidos.

“Nosotros somos el primer escalón de la democracia, los que recibimos de primera mano al vecino. En el último mes y medio es catastrófica la caída de los índices de la realidad: los aumentos de los alimentos, de las tarifas”, dijo Espinoza a PERFIL. El titular de la FAM señaló que Nación “recaudó $ 3 billones del impuesto a los combustibles y se los están guardando. Con ese dinero podríamos bajar el precio de la nafta, que está generando más inflación”.

“Fue una jornada más que positiva”, evaluó Dante Velázquez, mandatario de la localidad jujeña de La Quiaca. “Exigimos que se empiece a respetar lo que el pueblo ya decidió, que es que todo lo que se está recaudando a nivel nacional tenga que volver a las provincias”, reclamó.

El mandatario de La Plata, Julio Alak, esgrimió: “Nosotros queremos un nuevo pacto fiscal, que contribuya al sostenimiento de las estructuras provinciales y municipales para hacer frente al requerimiento que nos hacen nuestros ciudadanos, que son obras, alimentos y medicamentos”. “Se ve que hay una caída fuerte del consumo producto de este modelo económico, que asfixia fiscalmente a todas las provincias y municipios”, analizó.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno, aclaró a este medio: “No solo no contamos con el acompañamiento de Nación, sino que nos estamos haciendo cargo de las cosas que ellos no resuelven, como temas de discapacidad, las pymes que cierran, insumos para la salud. La situación es muy angustiante porque no damos abasto”.

“Planteamos tener alguna interlocución y, por otro lado, también cuestiones en relación con los fondos no distribuidos por seguridad, educación, que se siguen reteniendo, mientras que la demanda de la ciudadanía hacia los municipios es cada vez mayor”, explicó Lucas Ghi, de Morón.

Por Quilmes participó la intendenta interina, Eva Mieri. Mayra Mendoza, que tiene licencia por su actual rol como diputada provincial, es una de las principales figuras que cruzan a Caputo por la discusión de las tasas municipales.

Tras la entrega del petitorio a Economía, los jefes comunales se reunieron con Kicillof y Quintela en la sede de la FAM. Allí, el gobernador bonaerense describió: “En nuestra provincia y en todo el país estamos viviendo una situación cada día más difícil: mientras crecen las necesidades de la inmensa mayoría, el gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones, incumple leyes y desfinancia programas en todas las áreas”. El mandamás de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó: “Como dirigentes, tenemos la responsabilidad de construir una propuesta capaz de poner al país de pie, reactivar las economías regionales y garantizar el bienestar de todos y todas”. “Estamos trabajando para que el peronismo lidere un frente amplio que reúna a quienes defienden la Argentina y se oponen a la entrega de nuestro futuro”, adelantó el riojano.