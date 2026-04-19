Desde que asumió Milei, los precios de la economía casi se cuadruplicaron

Con la inflación de marzo del 3,4%, el índice de precios al consumidor (IPC) quedó a un paso de llegar al 300% desde que asumió la presidencia Javier Milei. Es decir, los precios se van a haber cuadruplicado para fines de este mes.

El dato del tercer mes del año encendió las alarmas en el Gobierno, no solo porque se ubicó por encima de la expectativa del mercado, sino porque marcó el décimo mes al hilo que no desacelera el índice y siete meses seguidos arriba del 2%. A su vez, en el acumulado del año, el guarismo fue del 9,4%, es decir, se “devoró” casi la totalidad de lo que el oficialismo tiene proyectado para todo 2026 en su Presupuesto, que era un aumento de 10,1% para este año.

La dinámica inflacionaria está lejos de las aspiraciones oficiales. Incluso el propio Milei se manifestó al respecto esta semana en el evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). “El dato no me gustó y me repugna”, lanzó el mandatario.

Pero la cifra del tercer mes del año también implicó que la inflación acumula 293,4% entre diciembre de 2023 y marzo 2026. El economista de la consultora Audemus, Gonzalo Guilardes, sostuvo a PERFIL que si abril arroja “un valor arriba del 1,6% mensual, supera el 300%” en el período. Para el cuarto mes, Equilibra proyecta un valor en torno al 2,5%.

De acuerdo al último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, el gasto que los hogares destinan a movilizarse aumentó un 1.000% en lo que va de la gestión Milei (diciembre de 2023 a marzo de 2026). El rubro de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 540,1% en la era libertaria, mientras que el de Transporte incrementó 346,7%. Esta dinámica impacta en el poder adquisitivo de las personas, algo que se ve reflejado en el ingreso disponible registrado (privados, públicos y jubilaciones), que se encuentra 11% por debajo del nivel promedio previo a que asuma la gestión Milei, según Equilibra.

Este nivel de inflación, sumado a paritarias frenadas, llevó a una caída del salario real. “En enero 2026 (último dato disponible), los salarios registrados tanto del sector público como privado experimentaron una caída del 7,9% respecto a noviembre 2023. Al ajustar el índice de salarios registrados con la canasta de consumo de la ENGHo 2017/18, la reducción del poder adquisitivo entre noviembre 2023 y enero 2026 alcanzó el 17,1%”, señaló el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Si se mide con los nuevos ponderadores, los precios acumularon 339,8% en lo que va de la gestión de Milei, según calculó el CEPA. Cabe recordar que el Gobierno dio marcha atrás en su implementación en el nuevo IPC y derivó en la salida de Marcos Lavagna del Indec.

“El Gobierno tiene que empezar a utilizar otras herramientas que están disponibles de política económica para tratar de bajar la inflación porque creo que la apreciación del tipo de cambio empieza a llegar a un piso”, comentó Guilardes a este medio. Y agregó: “Hacia adelante, el Gobierno puede ser que logre bajar la inflación y llevarlo al 2% los próximos meses, pero con un tipo de cambio donde va a empezar a haber problemas una vez que se termine el flujo de dólares en la cosecha”.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA), el mercado ajustó al alza su expectativa de inflación y espera casi un 30% para este año. La nueva proyección de inflación representa 3 puntos porcentuales por encima de lo estimado previamente. En cuanto al resto del año, la City espera que el IPC recién se ubicaría por debajo del 2% a partir de agosto, cuando los analistas estiman que quiebre esa tendencia y se ubique en torno al 1,8%.