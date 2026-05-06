Javier Milei ya llegó a Los Ángeles para la conferencia del Instituto Milken

Entrada la madrugada de este miércoles en Argentina, el presidente Javier Milei arribó a la ciudad estadounidense de Los Ángeles para llevar adelante una jornada en la que disertará en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken y se reunirá con empresarios del área de las finanzas y la tecnología, en busca de inversiones para el país.

En el que es el cuarto viaje del mandatario a Estados Unidos en lo que va del año, el libertario realizará una exposición en el foro que es reconocido por congregar a más de 200 líderes mundiales de diferentes ámbitos, como las políticas públicas, negocios, finanzas, salud y tecnología.

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Milei llegó a Los Ángeles a bordo del avión oficial alrededor de las 11:40 de la noche, siendo las 3:40 en Argentina, acompañado del canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. En el aeropuerto, la comitiva presidencial fue recibida por el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford y el cónsul en L.A. Héctor Monacci.

Luego del viaje, se espera que el mandatario descanse alguna horas y a las 10 de la mañana (14hs en Argentina), se reunirá con Michael Milken, presidente de la organización que realiza el evento, al cual el mandatario ya había sido invitado en mayo de 2024, y quien ha elogiado el trabajo y las reformas impulsadas por el libertario.

La conferencia anual de Milken, a la que asistirá Milei, es un foro de 3 días, este año realizado bajo el lema "Liderando en una nueva era", en el que asisten más de 200 panelistas y reúne ejecutivos de empresas de primera línea, inversores, políticos, deportistas, analistas, intelectuales y periodistas.

Javier Milei ya había participado de la Conferencia Global del Instituto Milken en mayo de 2024.

El evento, al que asisten aproximadamente 4.000 invitados, se está llevando adelante en los salones del Beverly Hilton y el Waldorf Astoria de Beverly Hills y suele ser llamado el "Davos con palmeras", en referencia al foro económico que se realiza en la ciudad suiza.

En lo que respecta al mundo empresarial, algunass de las figuras que también asistirán a la conferencia son Larry Fink, CEO de BlackRock, Bruce Flatt, CEO de Brookfield Corporation y autoridades de empresas como Nvidia, Meta, Chevron, Youtube y HSBC, entre otros.

Más allá de los empresarios, este año también participará la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el canciller de Chile Francisco López Mackenna; funcionarios de Baréin, Qatar y Arabia Saudita; el presidente de FIFA, Gianni Infantino; deportistas como Tom Brady y Shaquille O’Neal y artistas como Pitbull, Lionel Richie, Eva Longoria y John Turturro.

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En cuanto a los invitados argentinos, se destaca también la presencia de Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de la ONU, quien disertó este martes sobre los desafíos de la seguridad internacional.

La conferencia comenzó este domingo 3 de mayo y Milei será el encargado de cerrar uno de los paneles finales alrededor de las 18hs de Argentina con un discurso de media hora en el que se prevé que hable del modelo económico argentino ante los diferentes líderes y figuras mundiales.

Una vez finalizada la disertación del presidente argentino en el foro, él y Caputo se reunirán con "un grupo reducido de empresarios" e inversionistas en un intento por captar a aquellas personas interesadas en invertir en el país. Por el momento, no trascendieron los nombres de los empresarios que se reunirán con el mandatario. Acto seguido, el libertario y su comitiva regresarán el mismo miércoles a la Argentina, arribando cerca del mediodía del jueves.

AS/ff