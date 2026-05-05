Milei viaja a Estados Unidos sin Karina: ¿se quedó por Adorni?

Javier Milei participará en la 29º Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles, por lo que este martes 5 ya despegó con rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de Karina en la comitiva.

Según información de la Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia no habría asistido por un viaje el próximo jueves 7, donde participará de la Expo San Juan Minera 2026.

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De todos modos, la hipótesis que más resonó sobre su permanencia giró en torno al escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien se le sumaron nuevas acusaciones. Esas versiones fueron rechazadas por el oficialismo, que sigue manteniendo silencio al respecto.

El viaje a San Juan está previsto en compañía del ministro del Interior, Diego Santilli, y el de Justicia, Juan Bautista Mahiques, además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Respecto del presidente, el ARG 01 llegará a destino este miércoles 6 a las 4.30 de la madrugada, hora argentina. A las 14 Javier Milei se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y más tarde participará de una cita con empresarios. A las 18 horas dará un discurso en la Conferencia Anual del Instituto y a las 22 horas ya estará emprendiendo el regreso a Argentina.

29º Conferencia Global del Instituto Milken

El Milken Institute es un centro de pensamiento de Estados Unidos, privado, no partidario y sin fines de lucro. Está enfocado en economía, finanzas, salud, tecnología y políticas públicas y funciona como un espacio donde se cruzan empresarios, fondos de inversión, funcionarios, académicos y CEOs para discutir negocios, regulación, innovación y escenarios globales.

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Lo fundó Michael Milken, un financista muy conocido en Wall Street en los '80, y con el tiempo se convirtió en una usina de ideas y lobby de alto nivel, muy vinculada al mundo financiero, los mercados y la inversión global. En la práctica, es un foro donde se mezclan política, negocios y poder.

Michael Milken y Javier Milei

La conferencia a la que va Javier Milei es la Milken Institute Global Conference, el evento anual más importante del instituto, que se hace todos los años en Beverly Hills, Los Ángeles. Es una cumbre de cuatro días donde se reúnen jefes de Estado, ministros, banqueros, fondos, empresarios tecnológicos, organismos multilaterales y líderes del sector privado.

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La edición 2026 tiene como eje “Leading in a New Era” (Liderando en la nueva era) y gira sobre los temas que hoy preocupan al establishment global: inteligencia artificial, mercados privados, comercio global, reconfiguración geopolítica, energía, infraestructura, salud, transición energética, trabajo y crecimiento. La lógica del evento no es tanto “dar discursos ideológicos” sino vender visión, construir relaciones y atraer capital.

Milei va a hablarle a inversores, fondos, CEOs y actores financieros globales para vender Argentina como destino de inversión. El objetivo político y económico es mostrar su programa de ajuste, desregulación y apertura como una oportunidad de negocios, especialmente en energía, minería, agro, tecnología e infraestructura. No es un viaje diplomático clásico, es un viaje de posicionamiento frente al capital internacional.

RG