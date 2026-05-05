El Gobierno acusó a la UBA de querer "apropiarse" del presupuesto de salud y tildó su reclamo de “inadmisible”

El Gobierno nacional calificó este martes como "falsas" las denuncias de desfinanciamiento realizadas por las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) respecto a sus centros de salud. A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que se giraron "en tiempo y forma" los fondos previstos por ley para salarios y funcionamiento. Desde la UBA, en cambio, advierten que no reciben partidas operativas desde hace cuatro meses y que la situación es crítica.

La respuesta oficial llegó luego de que los directores de los hospitales universitarios alertaran que, de no regularizarse los envíos, los centros de salud —incluido el Hospital de Clínicas— podrían dejar de atender pacientes en un plazo de 45 días. En ese marco, señalaron que la deuda acumulada ronda los 20.000 millones de pesos, correspondientes a los primeros meses del año.

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La pelea central gira en torno a una partida adicional de $79.763.113.948 contemplada en el Presupuesto 2026 para "Hospitales Universitarios". Desde la gestión de Javier Milei afirmaron que “el Gobierno nacional transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798”, que incluyen tanto gastos en personal como de funcionamiento.

Sin embargo, en el propio comunicado se reconoce que está en discusión la distribución de esa partida específica destinada a hospitales universitarios. Según detallaron, la UBA solicitó aproximadamente el 94,5% de ese fondo —unos 75.371 millones—, lo que dejaría una porción mínima para el resto de las universidades nacionales.

"Es inadmisible que una universidad pretenda apropiarse del crédito destinado al conjunto de los hospitales nacionales", disparó el ministerio.

Aunque Capital Humano admite implícitamente que la partida de 80.000 millones aún no fue repartida, justifica la demora en la necesidad de realizar una "distribución eficiente" entre todas las universidades del país que cuentan con servicios de salud.

Alerta en la UBA: denuncian que el Gobierno cortó a cero los fondos para los hospitales universitarios

Hospitales al 50% y cirugías suspendidas

Del otro lado, las autoridades de los hospitales de la UBA sostienen que la situación ya es crítica. Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, advirtió que el centro de salud está funcionando al 50% y que debieron reducir cirugías y tratamientos por falta de insumos. Además, alertó sobre el impacto en la formación de profesionales, dado que se trata de hospitales escuela.

"Si no nos depositan los fondos, en un mes y medio nuestros hospitales van a dejar de funcionar", alertó Melo, quien también subrayó que el 80% del personal percibe salarios por debajo de la línea de pobreza.

Los hospitales universitarios de la UBA atienden a unas 700.000 personas por año y cumplen un rol clave en el sistema público de salud. Según denunciaron sus responsables, la falta de fondos afecta la compra de insumos, el mantenimiento de las instalaciones y el pago de servicios básicos.

GD