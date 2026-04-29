Los intendentes fueron a reclamar y Pettovello, con un cartel en la puerta, los mandó a quejarse con los gobernadores

Intendentes de la provincia de Buenos Aires, de distintos espacios políticos, marcharon este miércoles hasta la sede del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que conduce Sandra Pettovello, en reclamo por fondos alimentarios. Se encontraron con un cartel que tapaba toda la puerta de entrada y decía: "Intendentes, diríjanse a quién corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben"

Los jefes comunales fueron a reclamar puntualmente por el financiamiento del Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) y la actualización de los montos del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Pero no fueron recibidos.

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En el mismo posteo donde compartió las fotos del cartel, la ministra Pettovello sostuvo: "El desfinanciamiento de los programas de la provincia de Buenos Aires es de exclusiva responsabilidad de esa jurisdicción. Dirigirse a quien corresponda".

Los gobernadores se encontraron con un cartel en la puerta de Capital Humano

Con los intendentes estuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. “Trasladamos el reclamo por la asistencia al SAE, unos 220 mil millones de pesos y reclamo de mayor apoyo en materia social a la provincia de Buenos Aires, porque aportamos el 40 % de lo que recauda la Nación y tenemos al 40 % de la población del país”, señaló.

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