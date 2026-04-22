“No puede quitarle un derecho así porque sí”: en “QR!” cuestionaron el fin del programa Volver al Trabajo

En la previa de “QR!”, el programa de Canal E conducido por Pablo Caruso, se abrió el debate sobre la continuidad del programa Volver al Trabajo y la reciente cautlear judicial que frenó su eliminación.

El invitado fue Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien apuntó con dureza contra el Ministerio de Capital Humano y sostuvo que la Justicia dejó en evidencia las inconsistencias del Gobierno. “La verdad es que vemos que el juez, por lo menos, reconoce el nivel de mentira que hay a través de las decisiones políticas que está tomando el Gobierno”, lanzó.

Según explicó, la cautelar plantea que no puede eliminarse el beneficio sin demostrar antes que existe una política superadora que garantice mejores condiciones para quienes hoy dependen de esa asistencia. “No puede quitarle un derecho así porque sí, porque no le parezca un acto administrativo”, remarcó.

Qué pasa con el programa Volver al Trabajo

Caropresi recordó que este esquema no nació con la actual gestión ni con Sandra Pettovello, sino que tiene origen en la Ley de Emergencia Social sancionada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se creó el salario social complementario.

Según explicó, el problema central es que el Estado no reemplazó esa política con otra herramienta concreta, sino que simplemente avanzó en su cierre. “El Estado no mejoró la condición de esas personas, simplemente las abandonó”, afirmó.

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Además, cuestionó que durante los dos años de vigencia del programa no hubo capacitaciones reales ni ofertas de formación laboral, pese a que ese era uno de los argumentos oficiales. “Lo de los vouchers es mentira, lo de la formación es mentira, todo es absolutamente mentira”, disparó.

“Le están sacando plata a los más débiles”

El dirigente advirtió que la eliminación del programa impactará de lleno sobre más de un millón de trabajadores que hoy reciben $78.000 mensuales, una suma que definió como insuficiente, pero fundamental para sostener la economía diaria.

“Hace un mes con esa plata comprabas tres garrafas. Hoy comprás dos de pedo. Si le sacás ese ingreso a esa familia, la partís al medio”, sostuvo.

También señaló que ese dinero no solo ayuda a quienes lo cobran, sino que mueve el consumo en barrios, municipios y provincias enteras. “Esa plata no se la están sacando a la casta. Se la están sacando a las políticas sociales para acompañar la necesidad de los más débiles”, agregó.

Críticas a Pettovello y al Gobierno

Durante la entrevista, Caropresi acusó al oficialismo de instalar un discurso que responsabiliza a los sectores más pobres por la crisis económica y social. “Hay una insistencia permanente en culpabilizar a los pobres de la pobreza”, expresó.

Y fue más allá: “Los que revuelven basura para comer por 78 mil pesos le están subsidiando el BMW a algún vivo que quiere importar un auto de lujo sin pagar impuestos”.

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También aseguró que el Gobierno no respetará el fallo judicial y cuestionó el rol de la Justicia. “Cuando la Justicia falla en contra nuestra, nos tenemos que callar. Pero cuando nos da la razón, a ellos no les importa nada”, afirmó.

La bronca social y la organización

Caropresi contó además que participó de un congreso nacional de trabajadores de la economía popular con más de 350 congresales de todo el país, donde el clima estuvo marcado por la preocupación y el enojo frente a la situación social. “Vi mucha bronca. Y ya no es bronca solo contra el Presidente, es bronca contra toda la política”, señaló.

Según explicó, el recorte de asistencia alimentaria, el cierre de comedores y la falta de respuestas estatales están profundizando el malestar social en distintos puntos del país. “La organización crece. La gana de salir a confrontar con el Gobierno crece”, advirtió.

Para cerrar, dejó una definición contundente sobre el rumbo económico y político de la gestión libertaria. “Somos el Virreinato del Río de la Plata otra vez, con el virrey Milei gobernando para los intereses de Israel y Estados Unidos”, concluyó.

LB/DCQ