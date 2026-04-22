Una cautelar ordenó frenar la eliminación del Programa Volver al Trabajo

La polémica por la continuidad del Programa Volver al Trabajo sumó este miércoles un nuevo capítulo. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó que, pese a que su final ya estaba previsto y presupuestado, la Justicia Federal de Campana dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno restablecer el pago a casi un millón de personas incluidas en la iniciativa. “Apelaremos la decisión judicial”, aseguraron desde el Ejecutivo.

La resolución judicial abrió un nuevo conflicto que el Gobierno consideraba cerrado desde lo administrativo y presupuestario. En el Ministerio de Capital Humano interpretan que la medida cautelar impacta directamente sobre el rediseño de políticas sociales en curso y obliga a replantear decisiones ya tomadas en torno a la asistencia y la formación laboral.

Más de 900.000 beneficiarios del Programa Volver al Trabajo cobran un ingreso de $78.000

Los más de 900.000 beneficiarios del Programa Volver al Trabajo cobran un ingreso de $78.000 por mes.

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El comunicado del Ministerio de Capital Humano sobre el Programa Volver al Trabajo

El Ministerio de Capital Humano apelará la cautelar que ordena continuar el pago del Programa Volver al Trabajo

“El Ministerio de Capital Humano informa y aclara que el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación”, indicó la cartera en un comunicado oficial publicado por la ministra Sandra Pettovello en la red social X.

“Que, como consecuencia de su vencimiento, el Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”, agregaron.

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Volver al Trabajo: medida judicial y apelación del Gobierno nacional

“Que en el día de ayer la Justicia Federal de Campana, dictó una medida cautelar solicitada por 5 personas, en la cual ordenó que se restablezca el pago a casi un millón de personas que se encontraban incluidas en el Programa Volver al Trabajo, que reiteramos, se encuentra vencido en su plazo legal de duración”, señaló el ministerio.

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“Que, en virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, afirmaron.

El Ministerio de Capital Humano anticipó que apelará la decisión judicial sobre el esquema de asistencia y reconversión laboral.

NG