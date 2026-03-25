Alerta roja en los barrios populares: la UTEP avanza con un plan de lucha contra Javier Milei

El clima de confrontación entre los movimientos sociales y el Gobierno alcanzó su punto más álgido de los últimos años. Prueba de ello, es el plan de lucha que anunciará este jueves, en la sede de la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto a cooperativas y organizaciones piqueteras.

Esta organización que tiene el liderazgo de Alejandro Gramajo denunció que el Gobierno nacional oficializó el fin del programa "Volver al Trabajo" para el mes de abril, una medida que afectará directamente a 950.000 personas en todo el país.

La eliminación de este esquema implica el cese del Salario Social Complementario, que actualmente se encuentra congelado en $78.000. "Pasan la motosierra contra los trabajadores más pobres y precarizados", sentenciaron, destacando que ese ingreso sostiene tareas críticas en comedores, merenderos, centros de salud y reciclado urbano.

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Uno de los puntos más fuertes de la denuncia de la UTEP es el impacto macroeconómico en la base de la pirámide. Las organizaciones calculan que la baja de estos programas quitará de circulación unos 600 millones de dólares anuales de la "economía real".

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"Esta medida afectará las economías regionales y comercios de cercanía, ya que quita del bolsillo de las familias un dinero que iba directo al consumo de alimentos" explicaron. Para los movimientos sociales, este ajuste es una "medida a medida del FMI" que empujará a miles de personas de la pobreza a la indigencia total.

La denuncia choca de frente con los números que la Jefatura de Gabinete planea presentar en el Congreso. Mientras el Gobierno habla de un crecimiento de 10 puntos en la gestión, la UTEP afirma que la desocupación escaló al 7,9% en 2025 y que se perdieron 300.000 puestos de trabajo.

El Plan de Lucha: Cita el 26 de marzo

Como respuesta inmediata, la UTEP anunció que el próximo miércoles 26 de marzo a las 11:00 h realizarán una movilización masiva a la sede de la Secretaría de Trabajo (Av. Alem). Allí, junto a la Junta Interna de ATE, lanzarán formalmente un plan de lucha nacional que promete ser el preludio de un abril marcado por la conflictividad social en las calles.

Ante el contacto de PERFIL, Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, explicó el impacto de la medida: “Uno piensa que 78 mil pesos no es mucho y que alcanza para muy poquito. Ahora, el punto acá es que es una ayuda ante una situación de deterioro tan fuerte. Se usa para el alquiler, para pagar un remedio, un servicio o deudas”.

“El gobierno desde que asumió fue el que fomentó que no haya ningún tipo de prestación, y ese es un aspecto a señalar. Quienes reciben ese dinero, lo que hace es automáticamente volcarlo al consumo. Eso va a impactar muy fuerte en los barrios”, añadió.

Las críticas a la ministra no escasearon: “Estamos llevando adelante, frente a demás organizaciones, la posibilidad de presentar una denuncia. Pettovello empezó reteniendo los alimentos de los comedores, mete la mano en la Anses para darle plata de los jubilados a los empresarios, y ahora esto. Esa famosa billetera abierta de la que hablaban se cierra cada vez más”.

“El objetivo de Milei y Pettovello no es que la sociedad viva en mejores condiciones, sino que es beneficiar a determinados sectores. A los que se les perdonan las deudas son a los evasores, y a quien se castiga es a los jubilados, a las personas con discapacidad y a los más necesitados”, concluyó.