Cavallo pidió liberar el mercado cambiario y alertó que la economía “no tiene reglas de juego claras”

Domingo Cavallo volvió a marcar diferencias con el rumbo económico del Gobierno y planteó que, sin una reforma profunda del régimen cambiario y monetario, la estabilidad lograda hasta ahora puede resultar frágil.

En una entrevista con Maxi Montenegro en el streaming Ahora Play, el exministro sostuvo que el equilibrio fiscal, eje central del programa oficial, “es un ingrediente sin duda”, pero no alcanza para garantizar crecimiento ni baja sostenida de la inflación. Además, advirtió que “no hay reglas de juego que la gente pueda entender y que puedan servir para pensar cómo va a seguir esto hacia adelante”.

Cepo cambiario y ahorro en dólares: la advertencia de Cavallo sobre la falta de inversión en Argentina

“Para que haya estabilidad y se logre el crecimiento, las reglas de juego de la economía tienen que asegurar que el equilibrio fiscal sea permanente. Y eso lo asegura sólo un régimen monetario”, afirmó. En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar hacia un esquema de libre competencia de monedas, con plena convertibilidad entre el peso y el dólar. “Argentina necesita tener una moneda que sea convertible, es decir, que del peso se pueda pasar al dólar y del dólar al peso sin ningún tipo de restricción”, explicó.

Cavallo fue categórico al señalar que ese sistema hoy no existe. “No, en absoluto”, respondió cuando se le planteó que el Gobierno promueve la competencia de monedas. Según detalló, los controles cambiarios vigentes y la obligación de los exportadores de liquidar divisas en el Banco Central impiden hablar de un mercado libre. “Hay controles de cambio y además los exportadores están obligados a venderle las divisas al Banco Central”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó el esquema actual por generar distorsiones y privilegios sectoriales, al tiempo que destacó que algunos sectores, como energía y minería, operan bajo condiciones más flexibles. “Les han creado un régimen cambiario totalmente especial, que es el que atrae o permite el buen funcionamiento”, señaló, y propuso extender ese modelo al resto de la economía: “Los exportadores venden a quien quieran las divisas, los importadores las compran a quien quieran… es un mercado totalmente libre”.

La importancia de bajar el riesgo país

Uno de los puntos más críticos de su análisis estuvo centrado en la estrategia oficial respecto del riesgo país. Mientras el Gobierno apuesta a consolidar el orden fiscal y esperar una mejora en las condiciones financieras antes de avanzar con la liberalización cambiaria, Cavallo planteó que el proceso debería ser inverso. “Es justo al revés. El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo”, aseguró. A su entender, la persistencia de restricciones es uno de los principales factores que mantiene elevada la percepción de riesgo. “La razón por la cual todavía somos país frontera… es precisamente por los controles de cambio y porque no hay libre movimiento de capitales”, agregó.

El exministro también hizo foco en la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central como condición clave para evitar crisis futuras. “No vas a parar una corrida cambiaria si no tenés reservas”, advirtió, y cuestionó la dependencia del financiamiento externo: “Es paradójico que tengamos que depender del ‘tío’ de Estados Unidos como prestamista de última instancia”.

Criticas al uso del tipo de cambio como herramienta de estabilización

En paralelo, criticó el uso del tipo de cambio como herramienta de estabilización. Según su visión, el Gobierno logró bajar la inflación en parte a través del manejo del dólar, lo que consideró inconsistente con su propio diagnóstico. “Para bajar la inflación… manejaron el tipo de cambio”, sostuvo. Para Cavallo, el problema de fondo no pasa por el nivel del dólar sino por los incentivos que enfrenta la producción. “El problema aquí no es un problema de tipo de cambio, es un problema de sesgo antiexportador de la economía que deviene del sistema impositivo”, explicó.

De cara a los próximos años, advirtió sobre los riesgos de sostener el esquema actual sin cambios. “Corren riesgos de que se mantenga deprimido el nivel de actividad económica, que no crezca el empleo y que haya cada vez más insatisfacción social”, señaló. Además, planteó que sin una baja del riesgo país será difícil reactivar el crédito y la inversión, motores clave para consolidar la recuperación.

Finalmente, Cavallo reveló que no mantiene contacto con el presidente Javier Milei. “Me bloqueó totalmente, me bloqueó el WhatsApp, me bloqueó el X”, contó. Pese a ello, aseguró que sigue intentando aportar al debate económico porque considera que la actual gestión representa una oportunidad para el país. Sin embargo, dejó una última crítica: “No hay reglas de juego que la gente pueda entender y que puedan servir para pensar cómo va a seguir esto hacia adelante”.

FN