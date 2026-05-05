Nuevo round: Adorni denunció a Tailhade por espionaje, el diputado contraatacó y calificó a la presentación como un “mamarracho”

Rodolfo Tailhade había dicho que esperaba con “ansias” la denuncia de Manuel Adorni y llegó el día. La presentación no fue impulsada por el jefe de Gabinete, sino por dos funcionarios jerárquicos del Ministerio de Seguridad. Según el Gobierno nacional, que el diputado haya cuestionado el uso de la custodia oficial por parte de Bettina Angeletti podría constituir un acto de espionaje. El dirigente respondió con un escrito el mismo día, calificó la demanda como un “mamarracho” y contraatacó con la solicitud de más medidas de prueba. Nuevo round.

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La denuncia del gobierno fue presentada el martes 5 por la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, Mariana Venesio, y por el subsecretario Legal de la cartera, Diego Hernán Goldman. El movimiento se interpretó como un respaldo directo al jefe de Gabinete por parte de la ministra Alejandra Monteoliva, que ahora responde a Karina Milei. También significó que, para el oficialismo, las acusaciones de Tailhade representan una cuestión de Estado.

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La presentación recayó en el Juzgado Federal N.º5, a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti y con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

Tailhade no dejó pasar ni un día. El mismo martes le envió un escrito a la fiscal Ochoa, donde recordó que en Argentina existen las inmunidades parlamentarias y negó cualquier actividad de espionaje. El diputado cuestionó que la demanda haya sido firmada por funcionarios del ministerio de Seguridad, “cuya competencia nacional es la defensa jurídica del Estado, no la persecución penal de legisladores opositores”, y contraatacó pidiendo a la Justicia que produzca nuevas medidas de prueba.

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Matías Ledesma representa a Adorni en las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en la demanda del jefe de Gabinete contra Tailhade no tuvo un rol destacado. Todo estuvo en manos de los funcionarios de Monteoliva.

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Vale recordar que el conflicto comenzó durante la presentación del informe de gestión de Adorni, cuando Tailhade aseguró que la esposa del jefe de Gabinete se mueve en un auto oficial y con seis efectivos de la Policía Federal Argentina. El diputado contó que Angeletti se traslada custodiada para hacer cosas de la vida cotidiana, como salir a tomar algo con sus amigas, llevar a sus hijos al colegio o ir a la manicura.

Según la denuncia de Venesio y Goldman “resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

En su escrito, los funcionarios agregaron: “Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del señor jefe de Gabinete y su familia, agentes policiales que actúan con el sigilo propio y debido al cometido funcional que les fuera eventualmente asignado”.

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En la denuncia se concluye que, “de resultar ciertas las alusiones efectuadas en el recinto, el diputado Tailhade se habría valido de medios ilegítimos” para conocer los movimientos. Acto seguido, plantean la hipótesis de espionaje ilegal y se refieren al tema como una cuestión de seguridad nacional.

Los funcionarios requirieron que se investigue la actividad de Tailhade y subrayaron su pasado como director de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “La obtención y recopilación de la información que el diputado reveló públicamente presentaría serios riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada en los términos de la Ley de Inteligencia Nacional N.°25.520”, aseguraron.

El contraataque de Tailhade: ironías y más investigación

Tailhade contestó con un escrito plagado de ironías dirigido a la fiscal Ochoa. “De entrada, califico a la presentación como un mamarracho, un verdadero bochorno institucional, propio de un gobierno que tiene al espionaje ilegal como un fetiche”, dijo en el primer párrafo.

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El dirigente rechazó los términos de la denuncia y subrayó que “resulta evidente hasta para un infante que en el caso no hay nada parecido al espionaje”. En este sentido, remarcó que los movimientos de Angeletti que describió corresponden a visitas a lugares públicos: el colegio de los hijos, un local de estética de manos y un bar de Palermo.

¿De dónde sacó, entonces, la información? “Al tratarse de lugares públicos, la presencia de una mujer en un auto oficial, con dos guardaespaldas visibles, no pasa desapercibida. Y si se trata de la esposa de un funcionario público conocido por todos, repudiado por un sector importante de la sociedad que no comparte las políticas de su gobierno y particularmente el estilo arrogante y soberbio de Adorni, no es muy difícil conjeturar que mucha gente está interesada en que personas públicas como yo, dado mi alto perfil, conozcan estas cuestiones”, describió Tailhade.

Además, contó que recibió “numerosos mensajes” similares y que en el Congreso sólo expuso algunos de los hechos de los que tiene conocimiento. En el escrito, sumó otros: el uso de Angeletti de la custodia oficial para ir al country Indio Cuá, para trasladar a la trabajadora doméstica de la familia y para ir al supermercado.

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Negó también tener capacidad operativa y financiera para realizar una tarea de inteligencia y, si fuera el caso, se preguntó: ¿Para qué estamos destinando los argentinos miles y miles de millones de pesos a ese organismo si no es capaz de cumplir con la función primaria y elemental de cualquier servicio de inteligencia, es decir detectar la presencia de agentes nacionales o extranjeros en territorio argentino? Es patético”, sostuvo.

Tailhade considera que la Justicia debe rechazar la denuncia. De todas formas, si la investigación sigue su curso, solicitó la producción de prueba con el objetivo de acreditar sus dichos en el Congreso y “eventualmente, la comisión de otros delitos”.

En concreto, el diputado pidió que se soliciten informes al Ministerio de Seguridad y a la Policía Federal Argentina sobre los detalles de la custodia; una copia de los libros de novedades y los partes donde se informan los movimientos de los efectivos destinados al cuidado de Adorni y su grupo familiar; la geolocalización del vehículo oficial; las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires así como las cámaras de seguridad de “La Fernetería”, el bar al que Angeletti iría con sus amigas; y la declaración testimonial de los agentes afectados a la custodia.

Tailhade también recordó que Adorni justificó la custodia a su esposa por haber recibido amenazas al inicio de la gestión de Milei. El diputado le pidió a la Justicia que verifique si hubo una denuncia al respecto. Como dijo, estaba ansioso por recibir la denuncia para contraatacar.

DCQ