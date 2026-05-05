La UBA respondió al Gobierno y ratificó: “No se transfirió ni un solo peso” para los hospitales

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a cruzar al Gobierno nacional y aseguró que los fondos destinados a hospitales universitarios aún no fueron transferidos, en medio de una creciente disputa por el financiamiento del sistema de salud académico.

A través de un comunicado, la casa de estudios afirmó que “no se ha transferido ni un solo peso” correspondiente a la partida prevista en el Presupuesto 2026 para gastos operativos de hospitales.

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La respuesta llega luego de que el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, negara el desfinanciamiento y acusara a la UBA de intentar quedarse con la mayor parte de los recursos.

Desde la universidad sostuvieron que el propio Gobierno reconoce que la partida específica todavía no fue distribuida, lo que en la práctica implica que los recursos no llegaron a las instituciones.

En esa línea, la UBA reforzó su postura con un mensaje difundido en redes sociales, donde sostuvo que el comunicado oficial “confirma, en los hechos” su planteo sobre el financiamiento. Según detallaron, el propio Ministerio admite que los fondos previstos para hospitales universitarios “aún no fueron asignados ni transferidos”, al señalar que la distribución todavía debe definirse.

Además, aclararon que esa partida no está destinada a todo el sistema universitario, sino específicamente a las instituciones que cuentan con hospitales propios —como la UBA, Córdoba, Cuyo y La Rioja— y que cumplen funciones sanitarias, docentes y de investigación.

En ese marco, la universidad indicó que su pedido apunta a una distribución basada en criterios objetivos, como la magnitud, complejidad y nivel de atención de cada hospital, en línea con los antecedentes de ejecución de 2024 y 2025.

Un conflicto que viene escalando

El cruce se da en el marco de una disputa que lleva meses. En primer lugar, la UBA había denunciado un recorte real en el presupuesto para 2026 y alertado sobre el impacto en hospitales que atienden a más de 700 mil pacientes por año.

Luego, el Gobierno rechazó esas acusaciones y aseguró que los fondos fueron girados “en tiempo y forma”, al tiempo que cuestionó el pedido de la universidad por considerar que concentraba casi toda la partida nacional.

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Ahora, la UBA volvió a responder y puso el foco en un punto clave: la falta de transferencia efectiva de los recursos.

Advertencia por la situación de los hospitales

En ese contexto, las autoridades universitarias advirtieron sobre la crítica situación que atraviesan los hospitales dependientes de la institución.

Los directores del Hospital de Clínicas, el Instituto Roffo y el Instituto Lanari expusieron el impacto de la falta de financiamiento en el funcionamiento cotidiano. “Continuaremos defendiendo el normal funcionamiento de los hospitales universitarios”, remarcaron, y subrayaron que su rol es clave para la atención sanitaria, la formación de profesionales y el desarrollo científico del país.

El eje del conflicto es una partida específica incluida en el Presupuesto 2026 destinada a hospitales universitarios, cuya distribución aún no fue definida.

Mientras el Gobierno plantea la necesidad de repartir esos fondos entre todas las universidades, la UBA insiste en que el dinero todavía no fue asignado ni transferido, lo que agrava la situación financiera de sus centros de salud.

LB