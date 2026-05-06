Quiénes son los 16 postulantes que defenderán sus pliegos hoy en el Senado

Este miércoles 6 de mayo, a partir de las 10:00 horas, el Senado de la Nación será el escenario de una jornada clave para el futuro del Poder Judicial. La Comisión de Acuerdos, conducida por el senador Juan Carlos Pagotto, llevará adelante una audiencia pública en el Salón Azul para evaluar a 16 postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en cámaras nacionales, fiscalías y defensorías de distintos puntos del país.

Esta instancia representa un paso fundamental en la estrategia del gobierno de Javier Milei, que busca agilizar la cobertura de vacantes en tribunales federales, un área que arrastra una mora histórica. En medio de negociaciones con los bloques de la oposición "dialoguista" para garantizar los votos necesarios, el oficialismo intenta fortalecer la estructura judicial en el marco de su agenda de reformas.

Senado: el gobierno envió 30 pliegos destinados a cubrir vacantes en la Justicia

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Quiénes son los 16 candidatos que expondrán en el Salón Azul

La lista de convocados incluye nombres de peso dentro del ámbito judicial, divididos según los fueros y cargos a los que aspiran:

Cámara de Casación y Tribunales Orales: Nicolás Grappasonno (vocalía Nº 10 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional); Ivana Sandra Quinteros (Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de Capital Federal) y María Julia Sosa (Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata).

Penal Económico: Se evaluarán los pliegos de Alejandro Javier Catania (Sala B) y Juan Pedro Galván Greenway (Sala A) para la Cámara Nacional de Apelaciones del sector.

Fuero Civil y Correccional: La nómina se extiende a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con Osvaldo Felipe Pitrau (Sala F), Analía Victoria Romero (Sala E), Samanta Claudia Biscardi (Sala E), Paula Andrea Castro (Sala F) y Lucila Inés Córdoba (Sala K). Además, se tratará el pliego de Santiago Quian Zavalia para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (vocalía Nº 20).

Ministerio Público y Defensorías: Comparecerán Santiago Vismara (Fiscalía N° 9 ante tribunales orales criminales); Verónica Mabel Polverini (Defensoría N° 7), Marcela Lorena Sasso (Defensoría N° 3) y Lucas Marcelo Bellotti San Martín (Defensoría n° 2), todos ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo. Finalmente, se presentará Felipe Alberto Alliaud como defensor público curador de la Defensoría General de la Nación.

El Senado sesionará este jueves para dar ingreso a los 60 pliegos judiciales

Designación de jueces: el plan de Milei para renovar la Justicia federal

Con el envío de estas tandas de pliegos, que ya superan las 110 propuestas desde el inicio de la gestión, La Libertad Avanza busca desestimar el estancamiento de designaciones en la Cámara Alta. El proceso no está exento de tensiones, dado que varios de los candidatos poseen vínculos con la denominada "familia judicial", lo que genera un intenso debate político.

Sin embargo, para el Ejecutivo es prioritario consolidar la estructura de la Justicia para avanzar con su programa de Gobierno. La jornada de hoy será determinante para observar la viabilidad de estos nombres y el nivel de consenso que el oficialismo logra construir en la comisión legislativa.