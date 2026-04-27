Dudas en el Gobierno por la estrategia de Juan Bautista Mahiques por los pliegos de jueces con pasado kirchnerista

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques volvió de su viaje por Israel al que fue invitado por el presidente Javier Milei a mediados de la semana pasada. En el largo trayecto también estuvo Karina Milei, la mujer que empujó para que Mahiques llegase a la silla de ministro, desplazando a Santiago Caputo del control ministerial Tras el intenso viaje en el que tuvo oportunidad de hablar con el Presidente y con la Secretaria General acerca de la estrategia por los pliegos, Mahiques envió un nueva tanda de candidatos a jueces al Senado de la Nación. Con todo, la estrategia de Mahiques desconcierta a propios y extraños.

Se trata de 25 nuevos pliegos entre los que figuran muchos nombres de candidatos que tuvieron vinculación con la agrupación "justicia Legitima", referenciada con el kirchnerismo, o incluso nombre de candidatos que supieron tener cercanía a Alejandra Gils Carbó, la Procuradora General que nombró Cristina Kirchner y que fue expulsada en tiempos del macrismo. Sin embargo, cerca del ministro rechazan los señalamientos. Sostienen que a muchos nombres se les achaca una cercanía "inexistente" con el kirchnerismo y al mismo tiempo aducen que algunas postulaciones son para defensoras públicas, lo que implica no tener ninguna incidencia en el proceso.

Al mismo tiempo, en el Senado, el peronismo niega tener vasos comunicantes con el Ministro, y rechazan la idea de que haya "guiños" o un acercamiento por parte del ministro de Justicia de Karina.

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Mahiques envió una nueva tanda de más de 20 pliegos en los que hay muchos nombres vinculados a "justicia legítima"; ruidos dentro y fuera del Gobierno

Tal como contó PERFIL, el próximo 30 de abril comienzarà una serie de audiencias en la Comisión de Acuerdos que culminará el 14 de mayo, lo que debería (según los planes del oficialismo) dejar listos los pliegos para ser aprobados en el Senado. Se trata de las primera tanda de pliegos, los ingresados el viernes, recién tomarán estado parlamentario a partir de la próxima sesión. Patricia Bullrich pretende aprobar antes de que termine mayo los más de 70 pliegos enviados en la primera tanda.

Los nombres

Las doctoras Ana Galán y María Esther Pinos, quienes son propuestas como Defensora Pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, y Defensora Pública Oficial Federal del Interior del País con Asiento en la Cdad. de Formosa, respectivamente supieron tener vinculaciones con la agrupación kirchnerista "Justicia legítima". Cerca de Mahiques explican que los "defensores públicos" son aquellos que representan a quienes no pueden costear un abogado, por lo que no tienen incidencia alguna.

Otro de los nombres a los que se le achaca cercanía con el mundillo K judicial es Juan Manuel Mejuto, propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital, y Hernán Figueroa, propuesto como Defensor público ante los Tribunales en el fuero Penal Económico. Figueroa, firmó recientemente una solicitada en contra de la baja de la edad de imputabilidad, proyecto que fue aprobado y que Milei y el Gobierno celebraron. También desde el entorno de Mahiques dicen que "Mejuto no tiene nada que ver con los K", y que se trata de versiones infundadas.

Otro de los nombres con pasado vinculado al kirchnerismo es Ángeles Ramos, quien ahora es impulsada para Fiscal General en lo Penal Económico. Lo mismo sucede con Santiago Vismara, otro hombre cercano a Gils Carbó que ahora es postulante a Fiscal general ante los Tribunales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.