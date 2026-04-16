Juan Bautista Mahiques designó a su hermano Esteban como asesor en el Ministerio de Justicia

Con un decreto firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, este jueves designó en el cargo de titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la cartera a su hermano, Esteban Mahiques, quien ejercerá esa función “ad honorem”. El decreto 251/2026 se publicó el mismo día que Carlos Mahiques, papá de Juan Bautista y de Esteban, participa de una audiencia pública en el Senado en la que busca el aval político para continuar al frente de su cargo en la Cámara de Casación después del mes de noviembre, cuando cumpla los 75 años.

Aunque tiene fecha de este jueves, la designación de Esteban Mahiques está vigente desde el pasado 6 de marzo. Juan Bautista Mahiques había asumido el cargo el día anterior, en reemplazo de Mariano Cuneo Libarona, en una ceremonia en Casa Rosada en la que participó toda su familia y allegados.

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Antes de desembarcar en la unidad de asesores del Ministerio de Justicia, Esteban Mahiques se desempeñó como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y formó parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Una vez que se confirmó su nombramiento, a principios de marzo, Juan Bautista Mahiques publicó un mensaje en la red social X en el que agradeció a Javier y Karina Milei y elogió “la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”. En la Casa Rosada se interpretó que el agradecimiento era, en realidad, una referencia indirecta a Martín y Eduardo “Lule” Menem, quienes empujaron su nominación para reemplazar a Cúneo Libarona, según publicó Revista Noticias.

El acuerdo del Senado

Con Juan Bautista Mahiques a cargo del Ministerio de Justicia, el Presidente remitió al Senado el pliego de su papá, Carlos, para que la Cámara alta lo ratifique en su cargo de juez de la Cámara de Casación Penal luego de noviembre, cuando cumpla los 75 años. La ley vigente establece que una vez que los jueces llegan a esa edad, si no optan por la jubilación, requieren el acuerdo del Senado para continuar en el cargo.

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Desde las 10, Carlos Mahiques defiende su pliego en la comisión de Acuerdos del Senado. Quien acercó su nombre para la Cámara de Casación, en 2014, fue el entonces diputado Eduardo “Wado” de Pedro que también ejercía como consejero de la Magistratura. De Pedro es hijo de desaparecidos y lo crió la familia de su tía, los Ustarroz. Los Mahiques y los Ustarroz se conocen de la localidad bonaerense de Mercedes, de donde son oriundos. Juan Ignacio Ustarroz, primo de “Wado”, es intendente de la ciudad.

Pero los vínculos de los Mahiques son amplios y exceden el “pago chico”. En 2015, la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal convocó a Carlos Mahiques como ministro de Justicia provincial. Dos años más tarde volvió a los tribunales como juez de la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país.

Otro de los hijos de Carlos, Ignacio Mahiques, también ejerce como funcionario judicial, como fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó en la causa “Vialidad”, por la que está condenada por asociación ilícita Cristina Fernández de Kirchner y se lo mencionó como posible candidato para el juzgado federal de Mercedes.

Viaje a Lago escondido

Tanto Carlos como Juan Bautista Mahiques participaron, junto a otros jueces, funcionarios y empresarios, del viaje a Lago Escondido, a la propiedad del empresario Joe Lewis. El escándalo estalló después de que se filtraran chats de Telegram atribuidos a los participantes. En esas conversaciones, Mahiques sugería “conseguir alguna facturita” para justificar los gastos del viaje. El episodio dejó marcas dentro de Comodoro Py, donde Carlos preside la Sala III de la Cámara de Casación y este jueves busca revalidar su permanencia.

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