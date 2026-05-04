Senado: el gobierno envió 30 pliegos destinados a cubrir vacantes en la Justicia

Durante esta semana, La Libertad Avanza (LLA) buscará impulsar dentro del Senado otros 30 pliegos destinados a cubrir puestos vacantes de jueces, defensores y fiscales que rendirán examen en dos Audiencias Públicas. La primera audiencia tendrá lugar este miércoles 6 de mayo y la segunda el jueves 7.

Las próximas dos Audiencias Públicas serán llevadas adelante por la comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto con el objetivo de que los funcionarios propuestos para ascender a la Justicia realicen sus exposiciones y luego se emitan los dictámenes respectivos.

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En este contexto, el Senado se encontrará en condiciones de aprobar los pliegos de prórroga del mandato por cinco años del padre del actual ministro de Justicia, Carlos Mahiques, dentro de los 77 que el cuerpo legislativo debe analizar durante la primera tanda de pliegos enviada desde el gobierno libertario.

El envío de los pliegos fue interpretado como un guiño a la "familia judicial", ya que entre los postulantes que defenderán sus pliegos se encuentran la secretaria del juez Julián Ercolini, María Julia Sosa; la de la Cámara Federal, Ivana Quinteros (Sala I Cámara Federal) y el ex secretario del juez Ariel Lijo, Javier Arzubi Calvo.

Juan Andrés Moldes, hijo del difunto fiscal Germán Moldes, y Nicolás Pacilio, hijo del exjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Antonio Pacilio, son otras dos de las figuras incluidas en la lista de pliegos que deberán exponer y defender sus postulaciones esta semana.

El Senado realizará dos Audiencias Públicas para las exposiciones.

En la lista de pliegos también se encuentra el de Santiago Vismara, uno de los primeros fiscales designados "Ad Hoc" por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y exfirmante de la solicitada de Justicia Legítima, como así también el del exsubsecretario de Justicia Jorge Djivaris, propuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

La primera audiencia comenzará a las 10hs de este miércoles 6 de mayo y en ella expondrá Sosa, actual secretaria de Juzgado de Ercolini, quien tiene la causa por supuesto espionaje vinculada al caso ANDIS, sobre su postulación a jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

El mismo día expondrá Nicolas Grappasonno, por su postulación a vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal; Quinteros como candidata a jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de Capital Federal; y Alejandro Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

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Verónica Polverini, Marcela Sasso y Lucas Bellotti San Martín también se sumarán a la lista de expositores como candidatos a Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los juzgados de primera instancia en lo civil, comercial y del trabajo de Capital Federal.

Felipe Alliaud, por su parte, expondrá para Defensor Público Curador de la Defensoría General de la Nación; Santiago Quian Zavalia para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal; y Osvaldo Pitrau, en su caso para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal.

Analía Victoria Romero, Samanta Biscardi, Paula Castro y Lucila Córdoba también forman parte de la lista para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, junto a Vismara para Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de Capital Federal.

La legisladora libertaria Patricia Bullrich buscará avanzar en la aprobación de pliegos a la justicia.

En cuanto a la segunda audiencia del jueves 7 de mayo, esta contará con la exposición de Nicolas Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio, para defender su pliego para ser juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de Capital Federal. En paralelo, Juan Pablo Moldes expondrá para ser fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico.

Jorge Djivari, ex funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, defenderá su postulación a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y Pablo Wilk, acusado por el kirchnerismo de participar de la "gestapo sindical", defenderá su pliego a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N2 de La Plata.

Walter Carnota y Fernando Strasser también se suman en esta segunda audiencia para defender sus pliegos a vocales en diferentes salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social. En paralelo, Nicolas Ceballos defiende su postulación a la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional; Laura Wiszniacki su postulación a jueza de Primera Instancia en lo Civil; Federico Novello defiende su pliego para el tribunal oral en lo Penal Económico y de Capital Federal y Pablo Moya como candidato a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

AS/ff