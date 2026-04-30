El Consejo de la Magistratura aprobó 15 ternas para cargos clave en la Justicia y define el Plenario

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó este jueves 15 ternas correspondientes a seis concursos judiciales y elevó los dictámenes al Plenario, que deberá tratarlos en las próximas semanas. Se trata de un paso clave en el proceso de designación de jueces para distintos fueros y jurisdicciones del país.

Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la definición de ternas para cubrir dos cargos de camaristas en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, con sede en Comodoro Py. En ese caso se presentaron tres propuestas, pero fue la impulsada por el consejero Barroetaveña la que obtuvo mayor respaldo, con siete votos, por encima de las alternativas promovidas por Siley y Maques.

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A partir de esa votación se conformaron dos ternas. La primera quedó integrada por Fernando Luis Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, mientras que la segunda incluyó a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y Pablo Daniel Bertuzzi. Además, se definió una lista complementaria con otros postulantes que podrían ser considerados en caso de futuras vacantes.

Otros cargos en juego

Durante la reunión también se aprobaron ternas para otros puestos estratégicos dentro del sistema judicial. Entre ellos se encuentra un cargo de juez en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, otro en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Corrientes con competencia electoral, y un puesto en el Juzgado Federal de La Plata.

En paralelo, la Comisión avanzó con la aprobación de informes de impugnaciones vinculados a distintos concursos. Estos incluyen cargos en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Salta, vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, puestos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y un cargo en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.

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Sin embargo, no todos los temas previstos fueron resueltos. Los consejeros De la Torre y Grau solicitaron postergar el tratamiento de algunos informes de impugnaciones, entre ellos los correspondientes a cargos en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y al Concurso N° 521 para el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Santa Fe. En la misma línea, De la Torre pidió diferir el análisis de presentaciones vinculadas al Concurso N° 520, que abarca cargos en los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital.

LB / EM