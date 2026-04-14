El Consejo de la Magistratura de Córdoba abre concurso para cubrir el Juzgado Electoral

El Consejo de la Magistratura de Córdoba convocó a la inscripción de aspirantes para participar en un concurso público de antecedentes y oposición destinado a cubrir el cargo vacante de juez o jueza Electoral de la Provincia de Córdoba. La convocatoria estará abierta entre el 20 y el 28 de abril de 2026 e incluye la postulación mediante formulario digital y la presentación de documentación en formato físico.

Durante ese período, los interesados deberán completar y enviar un formulario digital disponible en el sitio web del Consejo de la Magistratura. En esa instancia también deberán adjuntar el currículum vitae nominal en formato PDF y la constancia de pago del arancel correspondiente.

“El mercado no está roto”: los alquileres sostienen el pago y crece la oferta en Córdoba​

En paralelo, los postulantes deberán presentar un sobre cerrado en la sede del organismo ubicada en Av. Gral. Paz 70, sexto piso, de lunes a viernes entre las 9:15 y las 14:45. El sobre deberá contener los datos personales del aspirante y el cargo al que se postula, además de la copia impresa del formulario de inscripción con fotografía actualizada.

También deberán incluirse todos los requisitos de admisibilidad en original, según lo establecido en el sitio oficial del organismo. Las autoridades aclararon que no se admitirán constancias de inicio de trámite, con excepción del certificado de buena conducta emitido por la Policía de la Provincia de Córdoba, el cual podrá presentarse una vez expedido.