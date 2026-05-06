A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 6 de mayo

El dólar blue hoy cotiza a un valor en el mercado de $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy miércoles 6 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 6 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Cavallo pidió liberar el mercado cambiario y alertó que la economía “no tiene reglas de juego claras”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 6 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 6 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.437,50 para la compra y $1.448,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 6 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 6 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 6 de mayo a $1.492,90 para la compra y $1.494,10 para la venta.

Tipo de cambio y tensión financiera: qué pasa con el dólar, las reservas y las expectativas del mercado

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 6 de mayo en $1.484,30 para la compra y $1.484,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 6 de mayo a $1.839,50 como referencia de dólar.

Domingo Cavallo: "No vas a parar una corrida cambiaria, si no tenés reservas"

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 558 puntos básicos este miércoles 6 de mayo.