El hijastro de una de las jubiladas ratificó que Adorni pagó 65 mil dólares por fuera de la escritura

Este miércoles declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita Leandro Miano, socio de Pablo Martín Feijoo en la desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL, quien ratificó que el jefe de Gabinete Manuel Adorni le debe a Feijoo 65.000 dólares relacionados a la operación de compra-venta de la propiedad ubicada en la calle Miro al 500, en Caballito, donde vive el funcionario.

Dos semanas atrás, Feijoo había dicho ante el fiscal que Adorni le adeuda ese dinero por los gastos que se hicieron para mejorar la propiedad entre mayo y noviembre del año pasado, que es una deuda que está sin documentar y que aún el funcionario no le pagó.

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Día 878: “Corrupto o estúpido”

Feijoo es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos mujeres que le vendieron el departamento a Adorni, en una operación que incluyó una hipoteca sin intereses. La segunda vendedora es Claudia Sbabo. Según la escribana Adriana Nevechenko, el funcionario y Feijoo se conocen porque sus hijos asisten a la misma escuela.

Ante el fiscal, Feijoo dijo que Adorni le aseguró que contaba con 30.000 dólares para la compra de la propiedad por lo que acordaron el pago de una hipoteca a Viegas, su madre, y a Sbabo, quien sería la pareja del padre de Miano, por 200.000 dólares.

Adorni, flojo de papeles: le debe 65 mil dólares a Feijoo y la deuda no está documentada

En la jornada, surgió otro dato relacionado a los gastos del jefe de Gabinete. Fuentes judiciales confiaron a PERFIL que el contratista de la reforma a la casa del country Indio Cua, Matías Tabar, que acudió a tribunales este lunes, aseguró que Adorni también le pagó 14 millones de pesos (unos 10 mil dólares) por reformas en el departamento de la calle Miró al 500, que estuvieron a su cargo.

Hasta ahora, la Justicia analiza las operaciones relacionadas a cinco propiedades de Adorni o de su esposa Bettina Angeletti: los departamentos de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, y en la calle Miró, en Caballito, la casa en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, una propiedad en el partido bonaerense de Morón, que estaría a nombre de Angeletti y un departamento en La Plata, de donde es oriundo el jefe de Gabinete. La Justicia lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni: el origen del dinero

Sobre el origen del dinero de Adorni, la diputada Marcela Pagano remarcó la cercanía del actual jefe de Gabinete con los hermanos Javier y Karina Milei. Pagano, quien ingresó a su banca como aliada del Gobierno pero luego se distanció de La Libertad Avanza y hoy integra el bloque Coherencia, se refirió reuniones con el ahora Presidente, antes de que asumiera a cargo del Ejecutivo en 2023, por las que empresarios e interesados habrían pagado cuantiosas sumas de dinero.

Este martes en C5N aseguró que Adorni estaba "habilitado" para viajar al exterior a cobrar reuniones con el oficialismo y sostuvo que los encuentros organizados con empresarios españoles eran organizados por la periodista Pilar Rahola, conocida por sus posiciones favorables a los gobiernos de derecha de Israel.

Marcela Pagano dijo que Manuel Adorni estaba "habilitado" a viajar al exterior para cobrar reuniones con el Gobierno

En su editorial de este miércoles, Jorge Fontevecchia dijo que el también diputado Esteban Paulón planteó dos hipótesis sobre los posibles "sobresueldos" que cobrarían funcionarios de esta gestión: una vinculada a una presunta trama de corrupción con sobreprecios que luego se redistribuirían dentro del Gabinete, y otra asociada al uso de sobresueldos como herramienta para sostener la estructura política, una práctica con antecedentes en los años 90. A esto se suma el caso de la Fundación Faro, creada en 2024 y ligada al espacio libertario, que habría gastado más de $1.079 millones en publicidad digital entre 2025 y 2026 sin presentar balances ante la Inspección General de Justicia.

Pero además de un esquema de recaudación paralela, Adorni ya estuvo en la mira por manejar grandes presupuestos incluso antes de ser jefe de Gabinete.

Paulón también señaló el rol de Adorni en el armado del Tech Forum, en octubre de 2024, quien fue uno de los interlocutores con los empresarios cripto que finalmente armaron $LIBRA, que Milei difundió mediante un mensaje en X que después borró. Adorni es mencionado en los chats que mantuvo Mauricio Novelli con sus colaboradores.

LT