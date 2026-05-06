Después de pedir la detención de Manuel Adorni, la diputada Marcela Pagano siguió con su embestida contra el jefe de Gabinete, que está en problemas por sus diversos escándalos por sospechas de enriquecimiento indebido. Dijo que “como parte del sobresueldo” cobraba por gestionarle reuniones a empresarios con el Gobierno, además de brindarles acceso a información privilegiada. Y aseguró que si el funcionario no renuncia (o no lo echan) es porque lo retiene Karina Milei.

Adorni “es el cajero de Karina”, insistió la diputada exlibertaria, en su participación en el programa Duro de Domar, por C5N.

Apuntó específicamente a presuntos viajes y reuniones de Adorni con empresarios españoles, organizadas, según su versión, por la periodista derechista Pilar Rahola.

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“Iba y hacía reuniones en España organizadas por Pilar Rahola. Esta mujer se dedicaba a organizar esos encuentros en Madrid, donde no vive”, contó Pagano.

“Cobraban por cabeza y el empresario se reunía con Adorni, la mano derecha de Karina Milei. Y también por el acceso a información privilegiada. Es de uso común cobrar la intermediación para reunirse con funcionarios de primera línea, incluido Milei, y Adorni era uno de los habilitados”, amplió.

Marcela Pagano en Duro de Domar, con una nueva embestida contra Manuel Adorni.

La diputada marcó que en aquellos tiempos, la periodista catalana de pronto “empezó a estar muy arriba como analista internacional en los medios amigos, le levantaban la imagen”.

Según Pagano, el valor de esos encuentros era que “si vos te anticipás a los movimientos que hace el gobierno vas poder usufructuar mejor mejo tu dinero y tus inversiones”.

El pedido de Marcela Pagano para que detengan a Adorni

Esta semana, Marcela Pagano presentó un escrito judicial exigiendo la inmediata detención de Manuel Adorni, acusándolo formalmente de intentar manipular a un testigo clave antes de su declaración.

Según la legisladora, el funcionario apeló a presiones encubiertas a través de WhatsApp, ofreciendo "ayuda" a cambio de modificar los testimonios que lo compican en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En el documento entregado a la Justicia Federal, Pagano detalló que el intento de soborno habría ocurrido el mismo día en que debía declarar Matías Tabar, el contratista de la refacciones en la casa del counntry Indio Cuá. El escrito señala que Adorni contactó al hombre instantes antes de su testimonio bajo juramento, le ofreció el contacto de su "equipo" y además intentó borrar los mensajes que habían intercambiado. Para la denunciante, la maniobra implica un riesgo procesal grave, inminente y completamente comprobable, encuadrado como un entorpecimiento de la investigación.

LT