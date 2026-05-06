Ranking de gobernadores: Rolando Figueroa arriba y Axel Kicillof entre los peores valorados

En medio de una opinión pública volátil, el ranking de gobernadores reordena liderazgos y deja ganadores y rezagados. El último informe de CB Global Data, correspondiente a mayo de 2026, ubica en el primer lugar al neuquino Rolando Figueroa, con 56,1% de imagen positiva.

El mandatario neuquino encabeza un podio competitivo. Apenas por debajo aparece Claudio Poggi (San Luis), con 55,7%, seguido muy de cerca por el tucumano Osvaldo Jaldo, que alcanza el 55,1%. La diferencia entre los tres es mínima y confirma una tendencia: la valoración pública se concentra en perfiles de gestión, con bajo nivel de confrontación política y fuerte anclaje territorial.

Ranking de gobernadores argentinos, mayo 2026

Un escalón más abajo, aunque todavía en niveles altos de aprobación, se ubican Hugo Passalacqua (Misiones), con 54,6%, Gustavo Sáenz (Salta), que registra 54,3% y Marcelo Orrego (San Juan) con 54%.

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En la zona media del ranking, los números comienzan a mostrar cierta meseta. Gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa) se mueven en una franja que va aproximadamente del 48% al 50%, lo que refleja gestiones con niveles aceptables de aprobación pero sin lograr destacarse en el lote de punta.

Imagen del gobernador Rolando Figueroa, mayo 2026

El panorama cambia hacia el final del listado, donde aparecen los mandatarios con menor imagen positiva. Allí se ubica el gobernador peor valorado: Alberto Weretilneck (Río Negro), con 41,8%. Le siguen Ricardo Quintela (La Rioja), con un 42,5% y Axel Kicillof (Buenos Aires), con un 43,1%. Los tres mandatarios, además, poseen imagen negativa por encima del 50%.

Aun en estos casos, el piso de apoyo se mantiene relativamente alto, sin perforar el 40%.

Imagen del gobernador Axel Kicillof, mayo 2026

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Detrás del liderazgo de Figueroa hay una construcción política particular. Gobernador de Neuquén, surgido del Movimiento Popular Neuquino pero luego escindido de esa estructura, logró consolidar un espacio propio con eje en la gestión y en la administración de recursos estratégicos como Vaca Muerta. Su perfil dialoguista y pragmático, alejado de la lógica de la grieta nacional, aparece como uno de los factores que explican su nivel de aprobación.

La conclusión es clara. Mientras la dirigencia nacional enfrenta altos niveles de desgaste y polarización, los gobernadores —con Figueroa a la cabeza— capitalizan la cercanía con la gestión cotidiana y se consolidan como los actores mejor valorados del sistema político argentino.

El estudio de CB Global Data se realizó entre el 1 y el 4 de mayo de 2026 sobre 24.574 casos en todo el país, con cobertura en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y un margen de error cercano al ±3%.

NG/fl