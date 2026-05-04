El "efecto desgaste" golpea a Trump: una encuesta refleja que su aprobación llega al punto más bajo

El escenario político para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se volvió significativamente más hostil en las últimas semanas. Según el último informe del Pew Research Center, el mandatario alcanzó un nivel de aprobación de apenas el 34%. Se trata de la cifra más baja registrada desde que inició su segundo mandato en enero de 2025.

Este retroceso no es un fenómeno aislado de la oposición demócrata. Los datos muestran una erosión persistente en los atributos personales que antes blindaban su figura. La sensación de que el presidente es alguien "honesto" o que "cumple sus promesas" está en franca retirada.

Uno de los puntos más críticos del informe es la percepción sobre la palabra empeñada. Hoy, solo el 38% de los estadounidenses cree que Trump "cumple sus promesas". Al inicio de su segundo término, ese valor llegaba al 51%. El golpe de 13 puntos porcentuales revela un quiebre en la narrativa de eficiencia que el magnate suele pregonar.

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Incluso la "agudeza mental", un concepto que Trump utilizó recurrentemente para atacar a sus rivales, hoy se vuelve en su contra. Solo el 44% de los consultados considera que el presidente está mentalmente apto para el cargo. En agosto de 2025, esa percepción era cuatro puntos superior.

"La mayoría de los estadounidenses (56%) afirmó que el nivel general de ética y honestidad en el gobierno federal ha caído a lo largo del mandato de Trump", sentencia el estudio. Este dato es demoledor para una gestión que prometió "limpiar el pantano" de Washington D.C.

Fuga de popularidad en el núcleo duro de Trump: jóvenes e hispanos

La coalición que llevó a Trump de regreso a la Casa Blanca está mostrando fisuras demográficas evidentes. Entre sus propios votantes de 2024, el apoyo bajó del 95% al 78% en poco más de un año. La lealtad ciega parece estar llegando a un límite para ciertos sectores.

El desencanto es particularmente agudo entre los votantes jóvenes. Solo el 57% de sus seguidores menores de 35 años aprueba su gestión actual. En contraste, los mayores de 50 años siguen siendo su principal sostén, con un nivel de aprobación que resiste en el 87%.

La comunidad hispana también marca una distancia preocupante para los intereses republicanos. El apoyo entre los votantes latinos de Trump cayó 27 puntos desde principios de 2025. Hoy, solo el 66% de los hispanos que lo votaron mantiene una visión positiva de su tarea diaria.

Desconfianza en el mando militar y migratorio

En el terreno de las políticas públicas, la confianza ciudadana no es mejor. La capacidad de Trump para tomar decisiones acertadas en materia de inmigración cayó al 41%. Es una cifra lejana al 53% que ostentaba tras ganar las elecciones, evidenciando el desgaste de sus medidas más polémicas.

El manejo de las Fuerzas Armadas también genera zozobra. Solo el 38% de los encuestados confía en que el presidente utilizará el poder militar de manera sensata. Incluso entre los republicanos, la confianza en su política exterior retrocedió 7 puntos en los últimos meses.

La economía sigue siendo su único refugio relativo. El 42% de los estadounidenses todavía confía en sus decisiones económicas. Aunque es una cifra baja, es el indicador que menos varió respecto al año pasado, manteniéndose como el pilar que evita un colapso total de su imagen.

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El rechazo a los monumentos y homenajes

El informe también indagó sobre la intención de renombrar edificios públicos y aeropuertos con el nombre de Trump. El rechazo a esta iniciativa es mayoritario. El 50% de la población considera que es "inaceptable" realizar estos homenajes en cualquier circunstancia.

Apenas un 9% de los ciudadanos cree que es correcto ponerle el nombre de Trump a una dependencia gubernamental mientras esté en ejercicio. Incluso entre los republicanos, solo el 17% apoya que se realicen estos nombramientos de forma inmediata.

Para los demócratas, la negativa es casi absoluta. El 77% de los seguidores de la oposición sostiene que no se debería nombrar ningún edificio público en honor al actual presidente, ni ahora ni en el futuro. Es un síntoma de la profunda polarización que sigue dividiendo al país.

El relevamiento del Pew Research Center se basó en entrevistas a 5.103 adultos miembros del American Trends Panel. El trabajo de campo se realizó entre el 20 y el 26 de abril de 2026. El estudio presenta un margen de error muestral de +/- 1,7 puntos porcentuales.

(ds)