Un avión chocó contra un poste de luz y una camioneta de reparto mientras aterrizaba

En el Aeropuerto Internacional de Newark Liberty, en Nueva Jersey, un avión de la compañía United Airlines, que se disponía a finalizar su trayecto, terminó golpeando un poste de luz y un camión de reparto manejado por un hombre que resultó herido.

El incidente involucró a un vuelo internacional que procedía de Venecia, Italia. Según los primeros informes brindados por la aerolínea y las autoridades portuarias, a bordo de la aeronave se encontraban 221 pasajeros y 10 miembros de la tripulación, quienes afortunadamente resultaron ilesos a pesar del fuerte impacto.

Milagro en la pista, el estado del conductor afectado

El choque ocurrió mientras el avión rodaba por la pista o se aproximaba a la zona de desembarque. Por causas que aún son materia de investigación, una de las alas o parte de la estructura del avión entró en contacto con un poste de iluminación del predio aeroportuario. La fuerza del golpe derribó la luminaria, que terminó impactando sobre un camión de reparto de la empresa panadera H&S Bakery que se encontraba estacionado en las cercanías.

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Desde United Airlines confirmaron que el equipo de mantenimiento ya se encuentra evaluando los daños estructurales del avión para determinar si podrá volver a operar en el corto plazo.

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Respecto a las consecuencias del siniestro, Chuck Paterakis, vicepresidente de la empresa panadera H&S Bakery, calificó el hecho como “un milagro” en declaraciones a NBC News, señalando que “podría haber sido mucho peor” y confirmando a la agencia AFP que su chofer se encuentra “bien” tras sufrir cortes menores.

El conductor fue trasladado a un hospital local con heridas leves y recibió el alta poco después, mientras que la autoridad portuaria precisó que el Boeing 767-400 solo registró daños "menores".

Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey Mikie Sherrill expresó en sus redes sociales su agradecimiento por el aterrizaje sin problemas y la integridad de los pasajeros y la tripulación, en una jornada donde el servicio del aeropuerto se reanudó rápidamente con normalidad luego de que los empleados realizaran una revisión minuciosa de la pista en busca de restos.

Cajas negras: plazos oficiales para el informe de la investigación

Tras el suceso, la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos anunció la apertura de una investigación formal para esclarecer las causas del siniestro. Se busca determinar si se trató de un error humano en las maniobras de rodaje, una falla en las indicaciones de la torre de control o factores climáticos que pudieron haber influido en la trayectoria del avión.

Un vocero de la FAA confirmó: “Cuando se encontraba en aproximación para aterrizar en el aeropuerto internacional de Newark Liberty, el vuelo 169 de United Airlines golpeó un farol” perteneciente a la autopista New Jersey Turnpike, cerca de las 14 horas.

A pesar del susto, la operatividad del aeropuerto de Newark no se vio severamente afectada durante el resto de la jornada, aunque el área del accidente fue cercada para las pericias correspondientes.

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Para avanzar con el esclarecimiento del hecho, el organismo oficial solicitó a United Airlines que asegure y entregue tanto el registrador de voz de la cabina como el registrador de datos de vuelo, elementos clave para apoyar la investigación técnica.

Según indicó la agencia, se espera que en un plazo de 30 días se emita un informe preliminar que describa detalladamente los hechos y las circunstancias que rodearon el evento en la pista de Newark.

MEG/ff