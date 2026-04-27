Nueva York contará con cinco Fan Fests oficiales para ver gratis el Mundial

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la ciudad contará con cinco Fan Fest oficiales con acceso gratuito durante el Mundial 2026. El campeonato se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La medida surge en medio de los reclamos por la accesibilidad, el precio de las entradas y el aumento en el valor de los tickets de trenes en la ciudad. Cada distrito de la ciudad contará con zonas gratuitas para disfrutar del torneo, según informaron los organizadores y las autoridades locales.

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En la Gran Manzana, las "FIFA Fan Fests" serán instaladas en el complejo Billie Jean King de Queens, el Rockefeller Center de Manhattan, el Bronx, el Parque Comunitario del Hospital Universitario de Staten Island y en el parque del puente de Brooklyn.

"Esto no estaba previsto que fuera gratuito al principio", precisó Mamdani, que aboga por una Copa del Mundo más accesible financieramente para sus habitantes. "El primer deporte del mundo debe pertenecer a todos. Hemos decidido por lo tanto permitir a los fanáticos que puedan seguirlo juntos sin tener que gastar ni un dólar", añadió.

Zohran Mamdani

El Comité Organizador de Nueva York habilitó un sitio web para reservar las plazas en cada una de estas zonas, que serán gratuitas, al igual que en la mayoría de las demás ciudades estadounidenses anfitrionas. Por su parte, Nueva Jersey tendrá un fan zone en el Sports Illustrated Stadium, pero costará 10 dólares para los mayores de 12 años.

La última noticia sobre el Mundial en Nueva York causó indignación

El anuncio llega diez días después de otro episodio que generó controversias. Para asistir al MetLife Stadium, que acogerá ocho partidos del Mundial, quienes viajen en tren desde una estación neoyorquina deberán pagar 150 dólares por el boleto de ida y vuelta.

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Según la entidad local de transporte, esa tarifa es necesaria para compensar los 48 millones de dólares que cuestan los trenes hacia el estadio. La gobernadora del Estado de Nueva Jersey, Mikei Sherrill, pretendía pretendía que la FIFA asumiera los costos del trasporte de los hinchas.

La máxima autoridad del fútbol mundial respondió con autoridad. Recordó que sus ingresos se destinan a financiar a las federaciones integrantes y otros torneos internacionales, como la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 en Qatar. Por lo tanto, el costo se transferirá a los usuarios.