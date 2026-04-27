Cuánto costó ver a Colapinto en Buenos Aires: entradas desde $80.000 y merchandising de hasta $205.000

El evento de Franco Colapinto en Buenos Aires se convirtió en uno de los grandes atractivos deportivos del año, con miles de fanáticos que se acercaron el 26 de abril de 2026 al Road Show en Palermo para ver de cerca un monoplaza de Fórmula 1, en una jornada que combinó acceso gratuito con experiencias pagas y un abanico de precios.

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La propuesta incluyó sectores abiertos sin costo para el público general, pero también opciones premium con entradas que comenzaron desde los $80.000, según la venta oficial difundida en el marco del evento “Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026”.

El furor fue inmediato: la preventa exclusiva con tarjeta de crédito de Mercado Pago se agotó en menos de una hora, reflejando la alta demanda para ver al piloto argentino manejar un Fórmula 1 en las calles porteñas.

En cuanto a los tickets, los valores variaron según la ubicación y el tipo de experiencia. El sector más económico fue el “Trackside Sarmiento”, con entradas desde $80.000 (de pie), mientras que las tribunas “Grandstand” —como Dorrego, Libertador y Monumento— tuvieron precios de $180.000 más cargos por servicio.

Todos los accesos pagos incluyeron ingreso a la Fan Zone, un espacio con propuestas interactivas, simuladores, activaciones de marcas y oferta gastronómica, lo que amplió la experiencia más allá de los show runs en pista.

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Merchandising, experiencias y el costo total de asistir

Más allá del valor de las entradas, otro componente clave del gasto estuvo en el merchandising oficial, cuyos precios generaron repercusión entre los asistentes y en redes sociales.

Las prendas más destacadas mostraron valores elevados: una campera rompeviento alcanzó los $205.000, mientras que un buzo con cierre costó $135.000 y un buzo canguro $90.000. También se ofrecieron opciones como chombas a $85.000 y remeras desde $50.000 hasta $75.000.

En el segmento de accesorios, los precios fueron más accesibles, pero igualmente significativos: gorras a $50.000, gorros de lana a $20.000 y productos más económicos como llaveros a $8.000 y vasos a $3.000, estos últimos entre los más vendidos durante la jornada.

El evento, organizado bajo el sello de BWT Alpine Formula One Team, ofreció además experiencias exclusivas como Hospitality y Garage Tours, que permitieron a algunos asistentes acceder a los boxes y ver de cerca el trabajo del equipo técnico.

Polémica por los precios del merchandising de Franco Colapinto en el Road Show 2026

En términos generales, asistir al Road Show implicó un costo muy variable: desde quienes pudieron disfrutarlo sin pagar entrada en los sectores abiertos, hasta quienes desembolsaron cifras superiores a los $180.000 por el acceso, a lo que se sumaron gastos adicionales en merchandising o servicios dentro del predio.

A pesar del debate por los precios, la convocatoria fue masiva y las largas filas en la Fan Zone confirmaron que el interés por Colapinto y la Fórmula 1 se mantuvo alto, consolidando al evento como uno de los espectáculos deportivos más convocantes del año en la Ciudad.

GZ