Todo listo para vivir el road show de Franco Colapinto en Palermo

En lo que pudo considerarse como una verdadera antesala de la gran fiesta del automovilismo argentino que se vivirá hoy en la zona de Palermo, ayer se presentó en el Obelisco el auto que Franco Colapinto usará en su exhibición. El monoplaza captó todas las miradas en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trató del Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team. La muestra marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años.

Ese será uno de los autos con los que Colapinto saldrá a pista en el circuito callejero que se montó en la zona de Palermo. Pero el impacto no es solo visual: el auto que apareció en el centro porteño tiene una historia pesada dentro de la Fórmula 1. También manejará una réplica del legendario Mercedes-Benz W196 –la Flecha de Plata–, que utilizó Juan Manuel Fangio en la década de los 50.

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De esta manera, Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto porteño.

Según se prevé, el piloto argentino hará cuatro salidas al circuito callejero. La primera será a las 12.45, la segunda a las 14.30, otra a las 15.15 y el final, a las 15.55 en un bus descapotable.

El circuito diseñado especialmente para la ocasión irá desde avenida Del Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Los vecinos y turistas que asistan a este evento, que tanto los organizadores como las autoridades porteñas prevén multitudinario, podrán ingresar al predio a partir de las 9.

En este sentido, habrá dos grandes escenarios en las plazas Seeber y Sicilia con pantallas gigantes, en las que se podrán ver las cuatro vueltas previstas de Colapinto desde distintos ángulos, shows musicales, DJs y la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a partir de las 11.

Tanto en las plazas Sicilia como Seeber como en cualquier otro sector de los Bosques de Palermo estará prohibido acampar, de igual modo que la venta ambulante.

“Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”, señaló, al respecto el jefe de Gobierno, Jorge Macri.