Espeluznante hallazgo en una clínica privada de Villa Ballester

Restos de ocho fetos humanos fueron encontrados en bolsas de residuos en la Clínica Santa María, situada en la localidad bonaerense de Villa Ballester. Pero allí no solo se descubrieron estos restos, sino que también se encontró internada a una niña de 12 años embarazada de ocho meses.

Atenta a esta particular situación, la Justicia investiga una presunta red dedicada a la trata de personas o a la sustracción de menores, por lo que todo el personal médico del establecimiento se encuentra bajo investigación judicial. En el allanamiento, los uniformados también encontraron registros de ingresos irregulares a la clínica.

La investigación se inició a partir de una denuncia por un caso de violación contra una nena de 12 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según informaron fuentes del caso, la pesquisa se originó a partir de un pedido proveniente del Poder Judicial de Santiago del Estero, vinculado a la de violación de la menor, que fue ubicada el viernes en el sanatorio del partido de San Martín junto a su madre.

De acuerdo a los datos preliminares, los investigadores sospechan que en ese establecimiento se había realizado la intervención para interrumpir el embarazo, o se habría llevado adelante la presunta apropiación del recién nacido a la menor. Por este motivo se entabló una entrevista con el director de ese centro de salud, que negó la presencia de la menor y su progenitora.

Sin embargo, y ante la insistencia de las autoridades, efectivos de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas corroboraron que ambas estaban internadas, pero la madre afirmó desconocer el paradero de su nieto.

En ese contexto, el Juzgado Federal de Tres de Febrero (Secretaría N°9) emitió una orden de allanamiento inmediata y se constató que las implicadas se habían retirado del nosocomio a las 15, tras haber sido dadas de alta.

Horror. Mientras los oficiales inspeccionaban el lugar, se dirigieron a un depósito y allí encontraron ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuos, dos de los cuales presentaban signos de haber sido desmembrados.

Asimismo, incautaron anotaciones varias y registros de interés para la causa que podrían revelar este tipo de prácticas en el inmueble, al tiempo que se le tomó identificación a todo el personal.

En paralelo a la causa federal, también se iniciaron diligencias por “averiguación de ilícito” con intervención de la U.F.I. N°7 del Departamento Judicial de San Martín (jurisdicción Malvinas Argentinas), con el objetivo de determinar posibles culpabilidades derivadas de los restos biológicos hallados y la situación de la menor.