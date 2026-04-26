domingo 26 de abril de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy sábado 25 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, sábado 25 de abril. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 25 de abril

• A la cabeza: 9628 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9628
  2. 3052
  3. 4315
  4. 0921
  5. 7125
  6. 7473
  7. 2648
  8. 2194
  9. 4811
  10. 0690
  11. 4222
  12. 4866
  13. 3798
  14. 0392
  15. 0528
  16. 4890
  17. 1388
  18. 6946
  19. 0108
  20. 9782

Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 25 de abril

• A la cabeza: 7715 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 7715
  2. 1224
  3. 3894
  4. 9389
  5. 8376
  6. 4798
  7. 3587
  8. 7701
  9. 8663
  10. 2349
  11. 8777
  12. 3811
  13. 4945
  14. 6916
  15. 2659
  16. 7698
  17. 8388
  18. 9619
  19. 2220
  20. 6024

Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 25 de abril

• A la cabeza: 9878 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9878
  2. 3616
  3. 2645
  4. 6257
  5. 9060
  6. 2192
  7. 8066
  8. 8138
  9. 4784
  10. 9996
  11. 1953
  12. 5664
  13. 0300
  14. 4135
  15. 6850
  16. 7644
  17. 8679
  18. 5276
  19. 1979
  20. 9868

Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 25 de abril

• A la cabeza: 6513 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6513
  2. 1462
  3. 3999
  4. 7662
  5. 5214
  6. 4487
  7. 0386
  8. 7870
  9. 4480
  10. 6426
  11. 4515
  12. 8591
  13. 9825
  14. 6742
  15. 6335
  16. 9312
  17. 4330
  18. 2838
  19. 5657
  20. 4615

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 25 de abril

• A la cabeza: 0392 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0392
  2. 8703
  3. 5374
  4. 5801
  5. 1556
  6. 2431
  7. 3362
  8. 0683
  9. 0588
  10. 8254
  11. 8935
  12. 9022
  13. 9856
  14. 3773
  15. 9757
  16. 7680
  17. 2419
  18. 0924
  19. 1489
  20. 2769

Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 25 de abril

• A la cabeza: 9431 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9431
  2. 1588
  3. 9844
  4. 2833
  5. 4919
  6. 8777
  7. 7437
  8. 8184
  9. 0361
  10. 8101
  11. 9218
  12. 5837
  13. 4982
  14. 9862
  15. 0985
  16. 7660
  17. 6711
  18. 8121
  19. 9412
  20. 2882

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 25 de abril

• A la cabeza: 4920 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4920
  2. 5314
  3. 0747
  4. 0765
  5. 8699
  6. 2947
  7. 8029
  8. 2064
  9. 8667
  10. 3184
  11. 6534
  12. 8190
  13. 7202
  14. 8597
  15. 2005
  16. 4269
  17. 9021
  18. 3387
  19. 9518
  20. 4383

Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 25 de abril

• A la cabeza: 0489 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0489
  2. 0203
  3. 4955
  4. 9184
  5. 1745
  6. 1876
  7. 9940
  8. 9198
  9. 2833
  10. 9355
  11. 4524
  12. 9752
  13. 9052
  14. 7269
  15. 2966
  16. 6407
  17. 7779
  18. 2277
  19. 5828
  20. 6794

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 25 de abril

• A la cabeza: 9463 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9463
  2. 8161
  3. 0415
  4. 3361
  5. 8352
  6. 6936
  7. 7254
  8. 3766
  9. 3352
  10. 0496
  11. 4069
  12. 4624
  13. 3797
  14. 9772
  15. 2455
  16. 5545
  17. 1460
  18. 8830
  19. 3716
  20. 1239

Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 25 de abril

• A la cabeza: 2635 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2635
  2. 9532
  3. 2384
  4. 5822
  5. 6472
  6. 8335
  7. 2309
  8. 2609
  9. 9989
  10. 9352
  11. 7976
  12. 5066
  13. 8740
  14. 5129
  15. 2816
  16. 1185
  17. 6364
  18. 8105
  19. 7649
  20. 3083

Resultados de la Quiniela del 25 de abril por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 5381

Resultados Santa Fe Nocturna: 4526

Resultados Entre Ríos Nocturna: 8073

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

- La Previa: 10:15 hs.

- La Primera: 12:00 hs.

- La Matutina: 15:00 hs.

- La Vespertina: 18:00 hs.

- La Nocturna: 21:00 hs.

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