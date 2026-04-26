QUINIELA de hoy sábado 25 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 25 de abril
• A la cabeza: 9628 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9628
- 3052
- 4315
- 0921
- 7125
- 7473
- 2648
- 2194
- 4811
- 0690
- 4222
- 4866
- 3798
- 0392
- 0528
- 4890
- 1388
- 6946
- 0108
- 9782
Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 25 de abril
• A la cabeza: 7715 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7715
- 1224
- 3894
- 9389
- 8376
- 4798
- 3587
- 7701
- 8663
- 2349
- 8777
- 3811
- 4945
- 6916
- 2659
- 7698
- 8388
- 9619
- 2220
- 6024
Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 25 de abril
• A la cabeza: 9878 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9878
- 3616
- 2645
- 6257
- 9060
- 2192
- 8066
- 8138
- 4784
- 9996
- 1953
- 5664
- 0300
- 4135
- 6850
- 7644
- 8679
- 5276
- 1979
- 9868
Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 25 de abril
• A la cabeza: 6513 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6513
- 1462
- 3999
- 7662
- 5214
- 4487
- 0386
- 7870
- 4480
- 6426
- 4515
- 8591
- 9825
- 6742
- 6335
- 9312
- 4330
- 2838
- 5657
- 4615
Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 25 de abril
• A la cabeza: 0392 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0392
- 8703
- 5374
- 5801
- 1556
- 2431
- 3362
- 0683
- 0588
- 8254
- 8935
- 9022
- 9856
- 3773
- 9757
- 7680
- 2419
- 0924
- 1489
- 2769
Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 25 de abril
• A la cabeza: 9431 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9431
- 1588
- 9844
- 2833
- 4919
- 8777
- 7437
- 8184
- 0361
- 8101
- 9218
- 5837
- 4982
- 9862
- 0985
- 7660
- 6711
- 8121
- 9412
- 2882
Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 25 de abril
• A la cabeza: 4920 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4920
- 5314
- 0747
- 0765
- 8699
- 2947
- 8029
- 2064
- 8667
- 3184
- 6534
- 8190
- 7202
- 8597
- 2005
- 4269
- 9021
- 3387
- 9518
- 4383
Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 25 de abril
• A la cabeza: 0489 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0489
- 0203
- 4955
- 9184
- 1745
- 1876
- 9940
- 9198
- 2833
- 9355
- 4524
- 9752
- 9052
- 7269
- 2966
- 6407
- 7779
- 2277
- 5828
- 6794
Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 25 de abril
• A la cabeza: 9463 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9463
- 8161
- 0415
- 3361
- 8352
- 6936
- 7254
- 3766
- 3352
- 0496
- 4069
- 4624
- 3797
- 9772
- 2455
- 5545
- 1460
- 8830
- 3716
- 1239
Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 25 de abril
• A la cabeza: 2635 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2635
- 9532
- 2384
- 5822
- 6472
- 8335
- 2309
- 2609
- 9989
- 9352
- 7976
- 5066
- 8740
- 5129
- 2816
- 1185
- 6364
- 8105
- 7649
- 3083
Resultados de la Quiniela del 25 de abril por provincia
Resultados Córdoba Nocturna: 5381
Resultados Santa Fe Nocturna: 4526
Resultados Entre Ríos Nocturna: 8073
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.