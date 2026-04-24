QUINIELA de hoy viernes 24 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 24 de abril
• A la cabeza: 1688 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1688
- 4170
- 8973
- 3139
- 6118
- 4837
- 1276
- 9969
- 7479
- 1955
- 0517
- 0585
- 0070
- 9754
- 8559
- 9251
- 5870
- 7875
- 8051
- 3747
Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 24 de abril
• A la cabeza: 5546 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5546
- 9391
- 4000
- 6331
- 7437
- 8126
- 3055
- 4451
- 9276
- 8919
- 3217
- 8303
- 5897
- 8107
- 8476
- 9232
- 9377
- 1979
- 9057
- 8249
Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 24 de abril
• A la cabeza: 8993 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8993
- 9432
- 2422
- 6103
- 1333
- 0302
- 9678
- 4657
- 1432
- 5356
- 3487
- 3330
- 6295
- 3735
- 7279
- 7834
- 9560
- 1499
- 6718
- 1373
Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 24 de abril
• A la cabeza: 0546 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0546
- 7058
- 5727
- 9694
- 0165
- 4569
- 6723
- 1915
- 6287
- 5588
- 7876
- 1905
- 5396
- 7738
- 7098
- 7685
- 4456
- 8504
- 3647
- 1027
Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 24 de abril
• A la cabeza: 9336 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9336
- 8880
- 6679
- 3451
- 9925
- 3487
- 1573
- 1050
- 1947
- 6261
- 4430
- 5228
- 4138
- 6096
- 3245
- 8557
- 3313
- 7670
- 8464
- 2080
Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 24 de abril
• A la cabeza: 8138 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8138
- 7362
- 5275
- 1718
- 8254
- 5456
- 2413
- 4568
- 1289
- 5801
- 7452
- 0044
- 7367
- 7986
- 2018
- 5243
- 9699
- 0172
- 1361
- 6274
Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 24 de abril
• A la cabeza: 3402 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3402
- 4103
- 7327
- 2285
- 3094
- 7502
- 6863
- 8832
- 0850
- 1426
- 8143
- 3378
- 0966
- 5873
- 8396
- 7998
- 8063
- 9914
- 9583
- 8367
Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 24 de abril
• A la cabeza: 4497 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4497
- 6756
- 2861
- 9337
- 2217
- 9139
- 4546
- 9851
- 8358
- 7015
- 4825
- 0852
- 9309
- 7806
- 1497
- 1991
- 6206
- 6657
- 2376
- 6984
Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 24 de abril
• A la cabeza: 7710 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7710
- 0074
- 8173
- 9297
- 4353
- 2001
- 8295
- 9510
- 6607
- 5898
- 3168
- 3763
- 6393
- 2221
- 7193
- 5266
- 4787
- 0327
- 1189
- 2976
Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 24 de abril
• A la cabeza: 0710 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0710
- 0334
- 7628
- 0323
- 9284
- 1286
- 3020
- 8373
- 3230
- 8956
- 0142
- 1733
- 7171
- 1040
- 8870
- 4427
- 2167
- 2597
- 1505
- 7685
Resultados de la Quiniela del 24 de abril por provincia
Resultados Córdoba Nocturna: 1605
Resultados Santa Fe Nocturna: 2820
Resultados Entre Ríos Nocturna: 9833
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.