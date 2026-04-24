QUINIELA de hoy viernes 24 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 24 de abril

• A la cabeza: 1688 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1688 4170 8973 3139 6118 4837 1276 9969 7479 1955 0517 0585 0070 9754 8559 9251 5870 7875 8051 3747

Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 24 de abril

• A la cabeza: 5546 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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5546 9391 4000 6331 7437 8126 3055 4451 9276 8919 3217 8303 5897 8107 8476 9232 9377 1979 9057 8249

Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 24 de abril

• A la cabeza: 8993 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8993 9432 2422 6103 1333 0302 9678 4657 1432 5356 3487 3330 6295 3735 7279 7834 9560 1499 6718 1373

Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 24 de abril

• A la cabeza: 0546 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0546 7058 5727 9694 0165 4569 6723 1915 6287 5588 7876 1905 5396 7738 7098 7685 4456 8504 3647 1027

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 24 de abril

• A la cabeza: 9336 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9336 8880 6679 3451 9925 3487 1573 1050 1947 6261 4430 5228 4138 6096 3245 8557 3313 7670 8464 2080

Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 24 de abril

• A la cabeza: 8138 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8138 7362 5275 1718 8254 5456 2413 4568 1289 5801 7452 0044 7367 7986 2018 5243 9699 0172 1361 6274

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 24 de abril

• A la cabeza: 3402 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3402 4103 7327 2285 3094 7502 6863 8832 0850 1426 8143 3378 0966 5873 8396 7998 8063 9914 9583 8367

Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 24 de abril

• A la cabeza: 4497 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4497 6756 2861 9337 2217 9139 4546 9851 8358 7015 4825 0852 9309 7806 1497 1991 6206 6657 2376 6984

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 24 de abril

• A la cabeza: 7710 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7710 0074 8173 9297 4353 2001 8295 9510 6607 5898 3168 3763 6393 2221 7193 5266 4787 0327 1189 2976

Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 24 de abril

• A la cabeza: 0710 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0710 0334 7628 0323 9284 1286 3020 8373 3230 8956 0142 1733 7171 1040 8870 4427 2167 2597 1505 7685

Resultados de la Quiniela del 24 de abril por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 1605

Resultados Santa Fe Nocturna: 2820

Resultados Entre Ríos Nocturna: 9833

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.